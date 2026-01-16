Baltijas balss logotype
Спортсменка, принесшая Латвии золото Чемпионата мира должна оправдываться за русскую фамилию 20 26293

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2026
press.lv
Изображение к статье: Спортсменка, принесшая Латвии золото Чемпионата мира должна оправдываться за русскую фамилию

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову, которая играет в паре с с Тиной Граудиней, во время интервью "Jauns & Privāts" вынудили оправдываться за русскую фамилию У девушки спросили, были ли в её жизни какие-то неприятные ситуации по поводу её фамилии.

"Да, моя фамилия не латышская. Многие воспринимают меня как русскую или как человека из России. Под публикацией о нашей победе на чемпионате мира были комментарии о том, что я русская и мне нужно ехать обратно в Россию. Это полный ужас! Я родилась и выросла в Латвии, училась в латышской школе. Мне пишут такое только потому, что у меня русская фамилия. Мне кажется, что в нашем обществе это недопустимо. В Латвии живёт много людей разных культур и национальностей, но мы — один народ, который живёт в государстве Латвия. Я патриотка и люблю Латвию. Мне действительно неприятно, когда кто-то говорит плохо о Латвии. Я всей душой за Латвию.

И при этом мне делают упрёки из-за фамилии и русского языка. Да, я говорю по-русски, потому что у моей семьи есть корни. Моя мама родилась в Казахстане и переехала в Латвию, когда ей было восемь лет. Папа родился в Латвии, но в семье мы говорим по-русски. Ну и что? Мама отдала меня в латышский детский сад и латышскую школу. Я не выбирала язык, на котором говорить. Мне кажется, наше общество должно быть немного добрее и более открытым. Потому что я люблю Латвию и делаю всё ради Латвии, а некоторые люди упрекают меня буквально ни за что", - ответила Самойлова.

В соцсетях ролик подвергся критике со стороны русскоязычного населения:

"Девушка с русской фамилией, в семье которой говорят по-русски, выиграла для Латвии золотую медаль Чемпионата мира. Что у нее спрашивают латышские СМИ? «Как вы относитесь к претензиям по поводу вашей фамилии?» И обескураженная девушка начинает оправдываться, что вообще-то она родилась в Латвии и ходила в латышский садик", - написала на своей странице в Facebook Ольга.

"В цивилизованном мире за такие вопросы журналист бы получил штраф, увольнение и иск в суд от того, кому данный вопрос был адресован", - отметили в комментариях.

#Латвия #спорт #дискриминация #патриотизм #пляжный волейбол #социальные сети
(20)
  • Пп
    Прожектор перестройки
    16-го января

    Вы совешенно правильно сказали, Анастасия: "Мне кажется, что в нашем обществе это недопустимо"- вот именно,- Вам кажется....Это было бы недопустимо, в любой другой цивилизованной стране. Не ищите цивилизации в Латвии. Жизнь ушла далеко вперёд, только нацки отсталее всех отсталых, со своими идеями...

    36
    3
  • VA
    Vairis Arlauskas
    16-го января

    Харошая девушка.А русские,как всегда набросилис нна русскую.Любит Латвия-эта плоха.А каво ей любит-Казахстан?

    4
    28
  • С
    Сарказм
    16-го января

    Сами придумали, сами огорчились. Вопрос был: "были ли в её жизни какие-то неприятные ситуации по поводу её фамилии." (странный, признаю, но и журнальчик, прямо скажем, сильно бульварный, они этим кормятся). Она ответила да, какие-то безымянные ящеры чего-то комментили в сети. И? Тут вон тоже полно ящеров, которые прямо связывают низкое умственное развитие и недостаток компетентности с нацпринадлежностью (разумеется, не со своей). Но какая логическая связь при этом с "...должна оправдываться за русскую фамилию" (кому должна, зачем должна?) ведомо только местным редакторам и тем самым ящерам в комментах.

    13
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    17-го января

    Сама постановка вопроса возмущает. Остальное всё в этой стране в порядке вещей - и разлохмачивание темы, и скудость местной дурналистики. Зря Самойлова этого дурналиста не оборвала сразу...

    5
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    17-го января

    А чем вопрос прям настолько возмущает-то? В формулировке "были ли проблемы"? (ну и они были, если таковыми считать желчь больных на голову анонимов) в целом нет ничего сильно возмутительного. Вопрос никоим образом не легитимизирует эти "проблемы", не оправдывает «национально думающих» интернет-троллей, это было простое установление факта "было?" "ну да, было".

    1
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    17-го января

    Кстати, непонятно, почему Анастасия столько внимания этому уделила и так долго отвечала, она все-таки достаточно известная спортсменка, уверен, вместе с комплиментами ей и хейта немало прилетает по самым разным поводам, это часть профессии. Что ж теперь из-за каждого сетевого коммента с ума сходить? Тогда профессию надо менять.

    1
    3
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    17-го января

    Кстати, непонятно, почему Анастасия столько внимания этому уделила и так долго отвечала, она все-таки достаточно известная спортсменка, уверен, вместе с комплиментами ей и хейта немало прилетает по самым разным поводам, это часть профессии. Что ж теперь из-за каждого сетевого коммента с ума сходить? Тогда профессию надо менять.

    1
    3
  • З
    Злой
    16-го января

    Да, читаешь такое и понимаешь, нормальных людей в этой стране мало.

    89
    3
  • Д
    Дед
    16-го января

    А разве здесь цивилизованная страна?

    151
    4
  • З
    Злой
    Дед
    16-го января

    Нет конечно

    30
    3
  • АП
    Алексей Попович
    16-го января

    Что бы она не сказала, будут такие, кому это не понравится и будут ее упрекать. Лучше просто сказать"без комментариев", или заранее договориться, что в интервью никакой политики, языка и, может быть, личной жизни.

    110
    6
  • А
    Андрей
    16-го января

    Девушка, вероятно, просто была не подготовлена к такому вопросу. Странно, если учесть, что по её же словами такие вопросы. Либо она пыталась привлечь внимание к аномальности ситуации. А ситуация - на грани состояния поциентов дурдома. Либо она в самом деле считает себя недолатышкой с корнями из русской среды. Чужая душа - потёмки. Но, вдруг она прочтёт комментарии здесь, позволю пару ремарок. 1 - такие вопросы отвлекают внимание от её чисто спортивных достижений. Поэтому, если спорт важен, не стоит давать слишком много пищи для дискуссий по вопросу этнических различий и т.д. 2 - У этой публики, которая заказывает журналистам задавать такие вопросы (журналисты в таких ситуациях - лишь инструмент. кстати, автор - кто именно из журналистов задал этот вопрос?), нет эмпатии. Их такими жалостливыми вргументами - не прошибешь. Им вообще по барабану все аргументы. У них нет цели добраться до Истины. У них задача - сеять противостояние по любому признаку. Поэтлому на все такие вопросы - один ответ - вежливо послать в бан:

    • "У меня нет проблем с фамилией. У меня очень красивая фамилия. Почему Вы задаёте такой вопрос? - И тут уже журналисту придётся оправдываться.
    • "Считаю вопрос - неуместным. Он не имеет никакого значения с точки зрения спорта."
    • просто сделать вид, что вопрос не услышан. Или недопонят. Попросите раскрыть суть вопроса - что они имеют ввиду под неприятностями? И снова - зачем такой вопрос задаёшь, да?

    На будущее - стоит продумывать заранее ответы на подобные вопросы. Бей, беги, замри? Бежать нет смысла - закидают камнями в спину. Можно игнорить и дать им раскрыться. Но если хватает уверенности - наносите техничный контрудар, как это умеют делать вежливые уверенные в себе люди.

    91
    6
  • A
    Anim
    16-го января

    Так и будешь оправдываться и терпеть унижения всю жизнь.

    90
    3
  • VU
    Vards Uzvards
    16-го января

    "Я патриотка и люблю Латвию" - дура или лицемерка. Можно любить страну, но государство построенное на апартеиде и угнетении людей твоей национальности вызывает в лучшем случае неприятие и неприязнь.

    145
    6
  • Вк
    Виардо кузнецова
    16-го января

    Меня бесят ее оправдания.Словно виновная в том, что говорит по русски

    158
    2
  • A
    Aleks
    16-го января

    Миру два врага-это Израиль и США. Из выступления одной из депутатов Европарламента. Отсюда все беды... Как рассказал один американский политолог:Создание еврейского государства Израиль было ошибкой. Точно.И это ошибка всем дорого обходится...😈👽🔯

    40
    20
  • А
    Андрей
    Aleks
    16-го января

    Какое это имеет отношение к теме репортажа?

    40
    7
  • ДП
    Дарья Павловна
    Aleks
    16-го января

    Да никакого. Просто на Твайку интернет провели по всем палатам.

    42
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    16-го января

    На Твайку больше нет больных - это теперь стационар. Депутаты так решили - им до работы тяжело было добираться. Больных распустили, вот и пишут теперь невесть что.

    17
    2
  • АП
    Алексей Попович
    Aleks
    16-го января

    Да он везде так пишет. Я вообще сомневаюсь, что он из Латвии, а то на статью вроде уже понаписал, а писать продолжает.

    9
    4
Читать все комментарии

Видео