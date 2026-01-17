Baltijas balss logotype
Сегодня — перенесённый рабочий день

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сегодня — перенесённый рабочий день
ФОТО: Unsplash.com

Сегодня в государственных и муниципальных учреждениях — перенесённый рабочий день, согласно распоряжению Кабинета министров «О переносе рабочих дней в 2026 году», пишет ЛЕТА.

Рабочий день перенесён со 2 января, который был выходным.

Распоряжение Кабинета министров применяется к финансируемым из государственного бюджета учреждениям государственной власти, в которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Всем самоуправлениям, коммерсантам и организациям при установлении режима труда и отдыха рекомендовано учитывать соответствующий перенос рабочего дня.

Перенос рабочих дней осуществляется уже в течение длительного времени и с годами стал традицией, которую общество в целом поддерживает и оценивает положительно.

Цель правового регулирования переноса рабочих дней — более гибко и эффективно организовать рабочий процесс и время отдыха. Таким образом обеспечивается непрерывность рабочего времени в той неделе, на которую приходится перенесённый рабочий день, а в другой неделе работникам предоставляется больше дней отдыха, которыми они могут распоряжаться по своему усмотрению.

#кабинет министров #отдых #традиции #правительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    18-го января

    )))))))))))))))))) А народу, что с этого...... Ничего хорошего вы всё одно не делаете... Так-что -народу пофигу...))))))))))))))))))))

    0
    0

