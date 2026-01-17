Скончался доктор архитектуры, публицист и эксперт в области градостроительства Янис Лейниекс, сообщило агентству LETA Управление по охране национального культурного наследия.

Лейниекс родился в 1951 году. В 1975 году он окончил Архитектурное отделение строительного факультета Рижского политехнического института, был главным архитектором проектов в проектном институте "Pilsētprojekts".

В 1990-х годах занимал должность заместителя руководителя Государственной инспекции по охране культурных памятников, был инициатором создания Музея архитектуры Латвии и его первым руководителем.

Лейниекс являлся автором книг и исследований о мастерах латвийской архитектуры и процессах градостроительства.

Среди его работ — генеральные планы Лиелварде, Рои и Субате, проект пространственной организации улиц Калнциема–Лиелирбес, жилые дома в Риге на улице Миера, 80 и 82, а также — в соавторстве — Братское кладбище в Валмиере.