Это история о любви. Обо взаимной преданности. О том, как быть рядом и вместе несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, — пишет организация Drauga Spārns на своей странице в Facebook.

«Этих двух лебедей со льда в Спуньциемсе сняли наши Александр и Эдвин. Лебедь-самец остался рядом с лебедем-самкой. Он был с ней до конца, ожидая смерти. Да, вы прочитали правильно — он ждал смерти.

У самки было сломано крыло, и она не могла летать. А самец не покинул её. У него самого одно крыло не расправляется. По ночам оба беспомощно лежали на льду, теряя последние силы. Они не сопротивлялись, когда их забрали.

Сейчас оба очень слабы. Самка всё ещё не может подняться. Самец всё время рядом с ней. Охраняет.

Они долгое время были без пищи и воды.

Сейчас в Drauga Spārns каждый день идёт настоящая борьба за жизни. Зима — жестокое и суровое время для диких птиц. Ежедневно мы получаем отчаянные просьбы о помощи — лебеди в тяжёлом состоянии снимаются со льда и доставляются к нам в крайне истощённом виде, на грани жизни и смерти.

Помогите нашим пернатым друзьям выздороветь, восстановиться и вернуться в дикую природу — туда, где им и место. Вместе мы можем спасать птичьи жизни», — пишет Drauga Spārns.