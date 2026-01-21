Baltijas balss logotype
Депутаты сомневаются в декларировании места жительства как основе для финансирования здравоохранения 0 1058

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2026
LETA
Изображение к статье: Депутаты сомневаются в декларировании места жительства как основе для финансирования здравоохранения

Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам во вторник раскритиковали предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о финансировании здравоохранения, заявив, что привязка медицинских услуг к декларированию места жительства является неясным решением, которое к тому же не решает проблему недостаточного финансирования отрасли.

На заседании комиссии депутаты подчеркнули, что предложенное решение не увеличивает финансирование здравоохранения и создает практическую и юридическую неопределенность, особенно для лиц, живущих и работающих за рубежом.

Предложенный Минздравом проект предусматривает отказ от так называемой системы двух корзин в здравоохранении и вместо этого основывает оплату медицинских услуг на принципе уплаты налогов и резидентства.

Согласно законопроекту, право на получение медицинских услуг в рамках государственного обязательного медицинского страхования получат социально застрахованные лица, а также определенные группы лиц, у которых нет социального страхования, но есть декларированное место жительства в Латвии не менее месяца. Предусмотрены исключения для особо уязвимых групп населения, которым медицинская помощь будет оказываться независимо от декларации или уплаты налогов.

Депутаты заявили, в частности, что сам по себе принцип декларирования не связан с увеличением финансирования здравоохранения, поскольку декларирование является административным инструментом, а не реальным источником доходов для сектора. Также подчеркивалось, что факт декларирования места жительства является добровольным действием человека, которое сложно эффективно контролировать на практике.

В ходе заседания депутаты также обратили внимание на то, что, по данным Минздрава, в 2024 году граждане Латвии, задекларированные за рубежом, получили в Латвии медицинские услуги на сумму около трех миллионов евро. В то же время было отмечено, что общее число граждан Латвии, проживающих за рубежом, значительно выше, а критерий декларации сам по себе не отражает реальной связи человека с национальной системой здравоохранения.

Комиссия не стала голосовать по законопроекту в первом чтении, а призвала министерство продолжить работу над предложениями, которые бы четко разграничивали группы лиц и предлагали решения по увеличению финансирования здравоохранения.

#здравоохранение #Латвия #депутаты #финансирование #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
