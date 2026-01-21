Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро 0 134

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2026
LETA
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
ФОТО: pixabay

Насилие в латвийских семьях не редкость, но часть работающих в ответственных структурах не всегда способны быстро действовать, такой вывод был сделан на семинаре в Лиепае, организованном центром "Марта", пишут общественные СМИ.

Южно-Курземский участок управления Государственной полиции Курземского региона получает в среднем два вызова в день для разрешения семейных конфликтов. Чаще всего в конфликтах, свидетелями которых становятся дети, замешано употребление алкоголя, заключает полиция. Чтобы ограничить насилие, гораздо больше внимания следует уделять сотрудничеству между органами.

Статистика подтверждает, что насилие в семье в Латвии по-прежнему широко распространено: в прошлом году было зарегистрировано 12,5 тыс. семейных конфликтов.

"Мы реагируем на ситуацию на месте: оцениваем, необходимо ли принять решение об изъятии детей или начать уголовный процесс. Не будем говорить, что во всех случаях, но в основном конфликты связаны с употреблением алкоголя", - рассказал начальник Южно-Курземского участка Ингус Укстиньш.

Как отметили в Лиепайской социальной службе, одной из проблем в предотвращении насилия является то, что жители боятся просить помощи или не распознают признаки насилия в своей личной ситуации.

"Ребенок чувствует тревогу, страх перед взрослыми, впадает в стресс, становится агрессивным", - пояснила директор службы Даце Зельге.

"Недостаточно информации поступает от медиков, медицинское обслуживание ребенка может быть недостаточным, у ребенка возникают долговременные проблемы со здоровьем, которые иногда остаются на всю жизнь", - добавила председатель Лиепайского городского сиротского суда Тайга Зиемеле.

Одним из решений является способность ответственных структур быстро распознать насилие и действовать в сотрудничестве. Ранее был разработан план действий, но эксперты признают, что он не был качественным, и сейчас ведется работа над следующим.

"Несмотря на сложности и неблагоприятную статистику, кризисный центр необходим, кроме того, он поддерживает лиц, пострадавших от насилия", - подчеркнула председатель правления Лиепайского учреждения центра "Марта" Мадара Лапса.

Читайте нас также:
#полиция #медицина #алкоголь #насилие в семье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Переполненность жилья в Латвии - хуже только в одной стране
Изображение к статье: Грипп «уходит вглубь»: почему осложнений становится больше, несмотря на спад заболеваемости
Изображение к статье: Уроков не будет: из-за повреждения трансформатора одна школа Латвии осталась совсем без электричества
Изображение к статье: Середина января в Латвии была на восемь градусов холоднее, чем обычно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео