Насилие в латвийских семьях не редкость, но часть работающих в ответственных структурах не всегда способны быстро действовать, такой вывод был сделан на семинаре в Лиепае, организованном центром "Марта", пишут общественные СМИ.

Южно-Курземский участок управления Государственной полиции Курземского региона получает в среднем два вызова в день для разрешения семейных конфликтов. Чаще всего в конфликтах, свидетелями которых становятся дети, замешано употребление алкоголя, заключает полиция. Чтобы ограничить насилие, гораздо больше внимания следует уделять сотрудничеству между органами.

Статистика подтверждает, что насилие в семье в Латвии по-прежнему широко распространено: в прошлом году было зарегистрировано 12,5 тыс. семейных конфликтов.

"Мы реагируем на ситуацию на месте: оцениваем, необходимо ли принять решение об изъятии детей или начать уголовный процесс. Не будем говорить, что во всех случаях, но в основном конфликты связаны с употреблением алкоголя", - рассказал начальник Южно-Курземского участка Ингус Укстиньш.

Как отметили в Лиепайской социальной службе, одной из проблем в предотвращении насилия является то, что жители боятся просить помощи или не распознают признаки насилия в своей личной ситуации.

"Ребенок чувствует тревогу, страх перед взрослыми, впадает в стресс, становится агрессивным", - пояснила директор службы Даце Зельге.

"Недостаточно информации поступает от медиков, медицинское обслуживание ребенка может быть недостаточным, у ребенка возникают долговременные проблемы со здоровьем, которые иногда остаются на всю жизнь", - добавила председатель Лиепайского городского сиротского суда Тайга Зиемеле.

Одним из решений является способность ответственных структур быстро распознать насилие и действовать в сотрудничестве. Ранее был разработан план действий, но эксперты признают, что он не был качественным, и сейчас ведется работа над следующим.

"Несмотря на сложности и неблагоприятную статистику, кризисный центр необходим, кроме того, он поддерживает лиц, пострадавших от насилия", - подчеркнула председатель правления Лиепайского учреждения центра "Марта" Мадара Лапса.