Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не мошенники ли? Письма СГД о сверке банковских данных - поясняет юрист 0 3000

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2026
соцсети
Изображение к статье: Не мошенники ли? Письма СГД о сверке банковских данных - поясняет юрист
ФОТО: LETA

Юрист Юрий Соколовский публикует у себя в Facebook полезную информацию,на этот раз — о проверке банковских данных со стороны СГД.

«В последнее время многие жители Латвии получали или, возможно, вскоре получат письма от Службы государственных доходов в связи с проверкой банковских данных. Напомню на основе каких данных СГД делает эти массовые запросы.

Согласно статье 22.3 закона «О налогах и пошлинах», банки и поставщики платежных услуг ежегодно до 1 февраля сообщают о клиентах — резидентах Латвии, если:

  1. Годовой оборот по счетам превышает 15 000 евро. Речь идет об общей сумме входящих или исходящих платежей в рамках одного банка (переводы между своими счетами в одном банке не считаются). Сообщаются СГД: имя, фамилия, персональный код, годовой оборот и остаток на счете на конец года. (То есть, изначально СГД не видит деталей перечислений).

  2. Наличные взносы превышают 7 000 евро. Если общая сумма наличных, внесенных через банкоматы или кассу за год, достигает этого порога.

Стоит помнить, что, если человек переводит деньги между своими счетами в разных банках (например, из Swedbank в Citadele), банки увидят это как входящий/исходящий платеж, и это войдет в расчет оборота в том и в другом.

Следствие всей этой присланной информации – кампания СГД по проверке несоответствий.

На основании анализа полученных данных СГД периодически шлет письма тем [лицам], у которых выявлены существенные расхождения между их официальными задекларированными доходами и оборотом по банковским счетам.

В первую очередь проверяют тех, у кого разница между банковским оборотом и задекларированными доходами составляет 20 000 евро и более.

Если вы получили такое письмо и если деньги в обороте не являются налогооблагаемым доходом (например, переводы от родственников для ведения общего хозяйства или переводы между своими счетами в разных банках и т.п.), необходимо подать пояснение в свободной форме через систему EDS.

Письма могут получать и латвийцы, долгое время живущие за границей, если они сохранили статус налогового резидента Латвии или их финансовая активность в латвийских банках вызвала вопросы у системы анализа данных.

СГД хранит полученную от банков информацию в течение пяти лет».

Читайте нас также:
#налоги #банки #финансы #СГД
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
3
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Переполненность жилья в Латвии - хуже только в одной стране
Изображение к статье: Грипп «уходит вглубь»: почему осложнений становится больше, несмотря на спад заболеваемости
Изображение к статье: Уроков не будет: из-за повреждения трансформатора одна школа Латвии осталась совсем без электричества
Изображение к статье: Середина января в Латвии была на восемь градусов холоднее, чем обычно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео