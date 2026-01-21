Baltijas balss logotype
Подозрительные смерти в Бауской больнице — уволена врач

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2026
LSM.LV
Изображение к статье: Подозрительные смерти в Бауской больнице — уволена врач

После внутренней проверки Бауская больница решила уволить врача, на которую в конце прошлого года поступило несколько жалоб. Ранее врач была временно отстранена от работы после того, как на нее пожаловались родственники двух умерших пациентов, сообщает LSM.lv.

Анализируя несколько жалоб пациентов и организацию лечебного процесса в целом, были выявлены нарушения со стороны сотрудника как в общении с пациентами, так и в обеспечении лечения, сообщила Бауская больница. Трудовые отношения с врачом прекращены в среду, 21 января.

Более подробную информацию о конкретных нарушениях, ходе оценки работника или отдельных эпизодах лечения больница не раскрывает.

Латвийская телевидение ранее сообщало, что проверка началась после смерти двух пожилых людей. Они лечились в Бауской больнице от относительно легких заболеваний, но у обоих в больнице ухудшилось состояние здоровья. Их перевезли в Елгавскую больницу, где они скончались. После того, как родственники умерших пациентов пожаловались на врача, было начато внутреннее расследование, и врача временно отстранили от работы.

«В то же время мы подчеркиваем, что ситуация не оценивалась изолированно или на основе отдельных случаев. Больница в совокупности оценивает все поступившие жалобы и аспекты обеспечения качества лечения, принимая ответственные решения и осуществляя целенаправленные улучшения в процессах лечения», — сообщила больница.

Бауская больница провела внутреннюю проверку работы одной из врачей. Родственники двух пациентов обвинили врача в некачественной работе, в результате чего, возможно, пациенты умерли.

Больница изучила ее работу за последние семь лет, оценив проведенные врачом обследования и то, какие лекарственные препараты она выбирала для лечения.

Расследование начала и Инспекция здравоохранения. Инспекция все еще проводит проверку работы врача.

#увольнение #врач #инспекция здравоохранения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
