В прошлом году пассажирам поездов было выписано на четверть больше штрафов 0 168

Наша Латвия
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В прошлом году пассажирам поездов было выписано на четверть больше штрафов
ФОТО: LETA

В прошлом году пассажирам поездов было выписано более 1400 штрафов за проезд без действительного билета — это на 24% больше, чем в 2024 году, сообщает агентство LETA со ссылкой на акционерное общество Pasažieru vilciens (работающее под брендом Vivi).

В компании поясняют, что в последние месяцы, с момента начала работы контролёров в поездах, наблюдается рост количества выписанных штрафов. Это объясняется регулярными проверками, более эффективным контролем, а также тем, что проверку билетов осуществляют сами сотрудники Vivi, что обеспечивает единый подход и постоянство.

Одновременно в компании отмечают, что информированность пассажиров о порядке покупки билетов растёт — всё больше билетов приобретаются заранее, а количество выписанных штрафов остаётся относительно стабильным из месяца в месяц.

Как уже сообщалось, с 15 июля прошлого года в поездах вступил в силу новый порядок штрафов за проезд без действительного билета и другие нарушения правил перевозки.

Новая система предусматривает сниженный штраф для пассажиров, которые оплачивают его сразу на месте у контролёра, и увеличенный — в случае, если оплата производится позже.

Если пассажир едет в поезде без действительного билета или вовсе его не приобрёл, штраф составляет 25 евро при оплате на месте у контролёра. Если же штраф оформляется в виде счёта и оплачивается позже — сумма составляет 50 евро.

Pasažieru vilciens был создан в 2001 году в результате выделения внутренних пассажирских перевозок из структуры Latvijas dzelzceļš. Изначально компания была дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года была преобразована в государственное предприятие.

#транспорт #Pasažieru Vilciens #штрафы #билеты #порядок
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

