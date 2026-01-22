Глава комиссии Сейма по устойчивому развитию, который руководил вчера объединенным заседанием комиссий по реформе больниц, заявил в самом начале, что заседание должно быть завершено в течение часа, пишет Latvijas Avīze.

Почему такой важный вопрос нельзя обсуждать дольше, как это обычно бывает, когда в заседании участвуют члены нескольких комиссий, он не объяснил. Кроме того, он предложил, чтобы представители медицинских учреждений и организаций медиков направляли вопросы комиссии, после чего они будут направлены в Министерство здравоохранения, которое перешлет ответы комиссии, и она обсудит вопросы и ответы в течение месяца.

Председатель Латвийского общества больниц Евгений Калейс не смог сдержать своего негодования, заявив, что возглавляемая им организация уже сделала это к тому времени, когда информационный отчет о реформе сети больниц был представлен на общественное обсуждение, и любой желающий мог ознакомиться с ним на правительственном сайте. Было выдвинуто множество предложений и вопросов со стороны больниц, министерств и неправительственных организаций; по этим вопросам было проведено много встреч, а теперь депутаты хотят пустить это по второму кругу. Скорее всего, потому что сами они не читали доклад о реформе больниц, принятый правительством, а презентация представителя Минздрава Саниты Янки была очень общей и обнадеживающей: ни одна больница не будет ликвидирована, будет сделано все, чтобы пациент мог обратиться туда, где получит наилучшую медицинскую помощь, будет начато обсуждение модели сети сотрудничества больниц, будет пересмотрена модель финансирования больниц…

От имени приграничных самоуправлений выступил председатель объединения Балвской и Гулбенской больниц, глава комитета здравоохранения Латвийской торгово-промышленной палаты Маргерс Зейтманис, который заявил, что депутаты должны услышать опасения регионов, а не скрывать их за красивыми словами представителей Министерства здравоохранения. Он подготовил тщательный анализ данных, который отличался от целей реформы, указанных в презентации Саниты Янки.