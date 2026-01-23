Статистика неумолима: объем выданных кредитов действительно вырос и эксперты уверены - эта тенденция роста кредитования продолжится.
-
С чем Вы, как специалист в сфере кредитования, связываете рост кредитования?
-
И банки, и финансовые компании стали более лояльно или, если хотите, мягче смотреть и на доходы потенциальных заемщиков, и на отдельные "слабости" клиентов", - говорит председатель совета West kredit Сергей Маликов. - Так сейчас даже если выясняется, что заемщик один-два раза посещал казино, то это уже не является основанием для отказа в займе. Раньше посетителям казино кредиты были полностью закрыты!
У банков действительно много свободных средств и посему условия получения кредитов становятся менее жесткими. Тем не менее, и у банков, и у финансовых компаний есть четкие критерии для определения кредитоспособности клиентов. Поэтому мы всегда призываем людей реалистично оценивать свои финансовые возможности и лучше брать кредит на меньшую сумму и с более долгим графиком. По-прежнему легче получить кредит на предпринимательскую деятельность.
В любом случае, мы всегда советуем обратиться к консультантам и они ответят на все ваши вопросы и помогут вам оценить ваши возможности и риски.
-
Насколько известно, ваша компания даже получила штраф от Центра защиты прав потребителей в связи со слишком «бурным» кредитованием
-
Поясню ситуацию. Да, действительно Центром защиты прав потребителей было принято решение оштрафовать нашу компанию. Но могу сразу сказать, что «слухи» о том, будто мы выдаем кредиты, не проверяя доходы, сильно преувеличены. Конечно, мы сделаем выводы и постараемся еще более тщательно анализировать доходы потенциальных клиентов и их возможности вернуть кредит. К сожалению, законодательство у нас таково, что нам легче прокредитовать застройщиков жилищного поселка, как коммерсантов, нежели выдать кредит молодой семье на покупку маленького домика в этом поселке! Да, и застройщику многоквартирного дома в центре города опять-таки легче выдать кредит, чем оформить кредит семье на покупку квартиры-студии. А ведь мы хотим поддержать не только коммерсантов, но и семьи, которые хотят улучшить свои жилищные условия и, может быть, подумать об увеличении семьи. Это тоже вклад в улучшение демографической ситуации.
-
Если вы уже затронули тему покупки именно дома, то каковы тенденции в этом сегменте недвижимости?
-
Интерес к покупке и строительству домов по-прежнему велик. Конечно, выгоднее брать кредит на строительство домика, если уже имеется в собственности земельный участок. Разумеется, желательно, чтобы уже были все коммуникации. West kredit и дальше будет стараться удовлетворять потребность в приобретении семьями домов и помогать в финансировании строительства семейного дома.
Оставить комментарий