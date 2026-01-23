С чем Вы, как специалист в сфере кредитования, связываете рост кредитования?

И банки, и финансовые компании стали более лояльно или, если хотите, мягче смотреть и на доходы потенциальных заемщиков, и на отдельные "слабости" клиентов", - говорит председатель совета West kredit Сергей Маликов. - Так сейчас даже если выясняется, что заемщик один-два раза посещал казино, то это уже не является основанием для отказа в займе. Раньше посетителям казино кредиты были полностью закрыты!

У банков действительно много свободных средств и посему условия получения кредитов становятся менее жесткими. Тем не менее, и у банков, и у финансовых компаний есть четкие критерии для определения кредитоспособности клиентов. Поэтому мы всегда призываем людей реалистично оценивать свои финансовые возможности и лучше брать кредит на меньшую сумму и с более долгим графиком. По-прежнему легче получить кредит на предпринимательскую деятельность.

В любом случае, мы всегда советуем обратиться к консультантам и они ответят на все ваши вопросы и помогут вам оценить ваши возможности и риски.