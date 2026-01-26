Baltijas balss logotype
«Лингвистически неоднородная среда»: у трети бывших «русских» школ возникли проблемы с латышизацией

Наша Латвия
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Качество реформы все еще неравномерно», - признали чиновники.

«Качество реформы все еще неравномерно», - признали чиновники.

ФОТО: Facebook

«Об осуществлении принципа единой школы», – документ под таким многозначительным названием вышел из недр Министерства образования и науки, и посвящен латышизации системы народного просвещения.

Перейти на обучение только на латышском необходимо было «в расширенной целевой группе и в различных институционных условиях», от дошкольной ступени до 8 класса. В целом это затронуло 8299 учащихся, в т.ч. 289 – в частных заведениях.

В прошлом учебном году самоуправлениям и частным учебным заведениям со стороны МОН на языковые реформы перечислили 3 440 931,12 евро, из которых было израсходовано 2 670 520,17 евро, или 78% предоставленного финансирования.

С постепенным прогрессом

В докладе констатировано, что «переход на обучение на латышском языке в целом осуществляется правомерно и с постепенным прогрессом: примерно в двух третях учебных заведений переход идет в соответствии с поставленными целями, а около трети учебных заведений нуждаются в улучшениях».

Для обеспечения перехода в большинстве учебных заведений были привлечены помощники педагогов, учителя-логопеды и учителя групп продленного дня, деятельность которых «в целом оценивается положительно». По оценке качества деятельности учебных заведений 30,7% учреждений получили оценку «очень хорошо», 55,7% — «хорошо», а 13,6% — «надо совершенствовать». Оценки «выдающиеся» и «недостаточные» выявлены не были…

Наиболее успешный переход, указывает доклад МОН, обеспечивает «латышская среда в учреждении образования, когда имеется достаточно большое количество педагогов и обучаемых лиц, родным языком которых является латышский язык». Осталось только найти и окружить каждого нелатыша достаточно большим количеством латышей.

Наряду с этим, «можно заметить тенденцию, что все большее число обучающихся из бывших учебных заведений нацменьшинств продолжают обучение в учебных заведениях латышского языка обучения».

А как на самом деле?

«Однако анализ результатов государственных проверочных работ и предоставленная учреждениями профессионального образования информация указывают на несоответствие между достигнутыми оценками и реальными навыками латышского языка обучающихся, что влияет на преемственность образования и способность молодежи успешно продолжать образование».

То есть, факт сдачи экзамена и получения языкового сертификата, выходит, еще ничего не гарантирует…

Что не нравится мэру?

«Латышская среда, – постулирует МОН, – включает в себя не только уроки языков обучения, но и повседневную практику общения между обучающимися, профессиональную коммуникацию педагогов, цифровую среду и сотрудничество с родителями». То есть, тотальный переход на госязык во всех сферах. Хотя, как бы – Конституционный суд ведь присудил нацменьшинствам великое право на переменках говорить на родном…

На этом фоне весьма интересно выглядит активность вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, который готовит проскрипционный список отстающих школ бывших нацменьшинств. Зампред столичного самоуправления, между прочим, даже не участник профильного комитета Думы. А в списке, как говорят в кулуарах мэрии – просто оставшиеся директора школ с русскими фамилиями…

#образование #школы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(11)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    26-го января

    Затчем учит русский?В Латвии он не нужен.

    5
    47
  • ji
    jurijs ivanovs
    26-го января

    а что с украинскими детьми ? их тоже много учиться в латвии и у них тоже большие проблемы ! только об этом запрещено говорить открыто ! якобы проблемы только у русских ! украинские дети и даже их родители на улице на работе и дома говорят только по латышски ! и все сдали экзамены и получили гражданство !

    72
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го января

    И после подобных "деяний" они еще будут вопить о какой-то лояльности? Вы старательно выращиваете "пятую колонну", которая лет через десять будеть бить в рыло только за то, что оппонент - латыш.

    90
    1
  • ji
    jurijs ivanovs
    26-го января

    при оккупантах такого не было ! дети учились на родном языке ! у них был выбор на каком языке учиться в школе ! и ничего не произошло ! никакой катастрофы ! латышский язык не исчез ! в русских школах изучали латышский язык наравне как и английский и немецкий ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    45
    11
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    jurijs ivanovs
    26-го января

    А що ти Юра в Латвії робиш, погань ти така собі? Ти чому Батьківщину свою не захищаєш, а сидиш на шиї латиських пенсіонерів та інвалідів?

    27
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го января

    или 78% предоставленного финансирования.

    == Остальные 770 тысяч бесследно исчезли в карманах хуторской родни, сидящей в кабинетах самоуправлений.

    69
    1
  • Д
    Дед
    26-го января

    А в остальных двух третях, скрывают проблемы. нет ни одной школы, в которой нет проблем с переводом русских детей на латышский язык. Русские дети, просто, лишены образования, там, где нет проблем, там просто всем все равно.

    93
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    26-го января

    на языковые реформы перечислили 3 440 931,12 евро.....

    Не лучше было бы, на эти деньги организовать в школах бесплатные обеды? А так опять деньги выбросили, на заведомо бесполезное и пустое дело.

    143
    3
  • bt
    bory tschist
    Бесс Толковый
    26-го января

    ... a "oрганизовывать" бесплатные обеды – только в «русских» школах и за счёт бесc толкового?

    1
    52
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    26-го января

    bory tschist В Латвии есть русские школы и не русские. Почему нужно ударение делать именно на русские школы. Не все дети могут оплатить обеды, в том числе и нерусские. Голодный ребенок хуже учится, русский он или не русский, какая разница?

    57
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Бесс Толковый
    26-го января

    Для таких Тсичей разница есть. Как говаривал кго кумир Гитлеренко... ой, Порошенко: "Наши дети будут ходить в школы, а их дети - сидеть в подвалах". Литр Алексеич Гитлеренко говорил это как раз о детях Донбасса, которые хотели учиться на чужой для себя "ридной мойве". Как и в Латвии - никакой разницы.

    51
    5
Читать все комментарии

