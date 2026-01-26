«Об осуществлении принципа единой школы», – документ под таким многозначительным названием вышел из недр Министерства образования и науки, и посвящен латышизации системы народного просвещения.

Перейти на обучение только на латышском необходимо было «в расширенной целевой группе и в различных институционных условиях», от дошкольной ступени до 8 класса. В целом это затронуло 8299 учащихся, в т.ч. 289 – в частных заведениях.

В прошлом учебном году самоуправлениям и частным учебным заведениям со стороны МОН на языковые реформы перечислили 3 440 931,12 евро, из которых было израсходовано 2 670 520,17 евро, или 78% предоставленного финансирования.

С постепенным прогрессом

В докладе констатировано, что «переход на обучение на латышском языке в целом осуществляется правомерно и с постепенным прогрессом: примерно в двух третях учебных заведений переход идет в соответствии с поставленными целями, а около трети учебных заведений нуждаются в улучшениях».

Для обеспечения перехода в большинстве учебных заведений были привлечены помощники педагогов, учителя-логопеды и учителя групп продленного дня, деятельность которых «в целом оценивается положительно». По оценке качества деятельности учебных заведений 30,7% учреждений получили оценку «очень хорошо», 55,7% — «хорошо», а 13,6% — «надо совершенствовать». Оценки «выдающиеся» и «недостаточные» выявлены не были…

Наиболее успешный переход, указывает доклад МОН, обеспечивает «латышская среда в учреждении образования, когда имеется достаточно большое количество педагогов и обучаемых лиц, родным языком которых является латышский язык». Осталось только найти и окружить каждого нелатыша достаточно большим количеством латышей.

Наряду с этим, «можно заметить тенденцию, что все большее число обучающихся из бывших учебных заведений нацменьшинств продолжают обучение в учебных заведениях латышского языка обучения».

А как на самом деле?

«Однако анализ результатов государственных проверочных работ и предоставленная учреждениями профессионального образования информация указывают на несоответствие между достигнутыми оценками и реальными навыками латышского языка обучающихся, что влияет на преемственность образования и способность молодежи успешно продолжать образование».

То есть, факт сдачи экзамена и получения языкового сертификата, выходит, еще ничего не гарантирует…

Что не нравится мэру?

«Латышская среда, – постулирует МОН, – включает в себя не только уроки языков обучения, но и повседневную практику общения между обучающимися, профессиональную коммуникацию педагогов, цифровую среду и сотрудничество с родителями». То есть, тотальный переход на госязык во всех сферах. Хотя, как бы – Конституционный суд ведь присудил нацменьшинствам великое право на переменках говорить на родном…

На этом фоне весьма интересно выглядит активность вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, который готовит проскрипционный список отстающих школ бывших нацменьшинств. Зампред столичного самоуправления, между прочим, даже не участник профильного комитета Думы. А в списке, как говорят в кулуарах мэрии – просто оставшиеся директора школ с русскими фамилиями…