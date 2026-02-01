Мошеннические телефонные звонки в прошедшем году были самым распространённым видом мошенничества, с которым столкнулось большинство жителей. В то же время треть, или 33% респондентов, указали, что сталкивались с попытками мошенничества по электронной почте, а 23% — с мошенническими SMS-сообщениями.

Относительно реже — в 12% случаев — жители сталкивались с мошенничеством на платформах социальных сетей, а в 8% случаев — с вводящей в заблуждение рекламой в интернете. Хотя ложные инвестиционные предложения по-прежнему остаются одним из распространённых видов мошенничества, лишь 10% отметили, что сталкивались с таким видом обмана. В то же время 17% жителей признают, что в прошлом году с мошенничеством не сталкивались.

Данные опроса также свидетельствуют о том, что с попытками мошенничества сталкиваются жители любого возраста, и показатели существенно не различаются между возрастными группами. Например, чаще всего с телефонным мошенничеством сталкивались опрошенные в возрасте от 50 до 59 лет, а также от 30 до 39 лет (74%).

Опрос был проведён в ноябре 2025 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. Всего в Латвии было опрошено 1004 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.