Почти треть жителей Латвии копят деньги в наличных

Наша Латвия
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почти треть жителей Латвии копят деньги в наличных
ФОТО: LETA

В Латвии 29% жителей формируют свои сбережения в наличных деньгах, агентству LETA сообщили в коммерческом банке со ссылкой на опрос.

В то же время опрос показал, что в Эстонии и Литве наличные деньги в качестве сбережений используют около 17% жителей.

Данные опроса свидетельствуют, что в Латвии хранить сбережения в наличных чаще выбирают жители в возрасте от 40 до 59 лет, а также проживающие в Латгале люди. Этому способствуют как исторически сложившиеся привычки, так и ощущение большего контроля над своими финансовыми средствами.

Сравнивая страны Балтии, Литва выделяется более активной инвестиционной культурой. Инвестиции, например в инвестиционные фонды или акции, в качестве наиболее удобного способа сбережений указали 10% опрошенных в Латвии и 14% в Эстонии, тогда как в Литве такой выбор делают 31% жителей.

Результаты опроса также показывают, что в более молодых возрастных группах — от 18 до 29 и от 30 до 39 лет — явно доминирует сберегательный счёт, который в качестве наиболее удобного способа накоплений отметили соответственно 47% и 45% опрошенных.

#банки #инвестиции #финансы #Латвия #наличные #сбережения #опрос
Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    2-го февраля

    В другой стране,а не только банке или налом!!!!! Вот что надо делать народу.Потому-как постоянные займи на которые живёт страна,благодапя не исполнителям воли народа,могут привести к ситуации-приостановки деятельности того или иного банка на территории сверх державы !!!!!!

    3
    0
  • З
    Злой
    1-го февраля

    Конечно в наличных храню теперь, поскольку такое хранение денег даёт возможность не спонсировать действия государства которые направлены против моей совести, так что теперь использую только налик везде.

    29
    2

