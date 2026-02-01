В Латвии 29% жителей формируют свои сбережения в наличных деньгах, агентству LETA сообщили в коммерческом банке со ссылкой на опрос.

В то же время опрос показал, что в Эстонии и Литве наличные деньги в качестве сбережений используют около 17% жителей.

Данные опроса свидетельствуют, что в Латвии хранить сбережения в наличных чаще выбирают жители в возрасте от 40 до 59 лет, а также проживающие в Латгале люди. Этому способствуют как исторически сложившиеся привычки, так и ощущение большего контроля над своими финансовыми средствами.

Сравнивая страны Балтии, Литва выделяется более активной инвестиционной культурой. Инвестиции, например в инвестиционные фонды или акции, в качестве наиболее удобного способа сбережений указали 10% опрошенных в Латвии и 14% в Эстонии, тогда как в Литве такой выбор делают 31% жителей.

Результаты опроса также показывают, что в более молодых возрастных группах — от 18 до 29 и от 30 до 39 лет — явно доминирует сберегательный счёт, который в качестве наиболее удобного способа накоплений отметили соответственно 47% и 45% опрошенных.