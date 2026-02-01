Baltijas balss logotype
Строительство нового корпуса больницы им.Страдыня подорожает почти в 2 раза! 3 2699

Наша Латвия
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Строительство нового корпуса больницы им.Страдыня подорожает почти в 2 раза!

Если первоначально корпус А2 планировалось закончить в 2023-м, то теперь будет хорошо, если удастся завершить строительство до 2029-го года. Иначе можно потерять европейское финансирование.

Государственное АО «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) в лучшем случае может заключить договор со ем корпуса A2 клинической университетской больницы Паула Страдиньша (PSKUS) в феврале. Предполагается, что сумма контракта составит не менее 100 млн евро. Это означает, что при лучшем сценарии стоимость строительства корпуса будет почти в два раза больше, чем планировалось изначально в 2020 году, сообщает программа «de facto» Латвийского телевидения.

Если изначально на все строительные работы в общей сложности планировалось 88 млн евро, то теперь только на завершение нужно как минимум сто миллионов евро. И это несмотря на то, что уже готов фасад и большая часть инженерных коммуникаций. Помимо пандемии, начатой Россией войны на Украине и инфляции, цена выросла из-за риска. «Если ты, как строитель, перенимаешь объект, который строил до этого другой предприниматель, то, конечно, ты учитываешь и дополнительные риски, потому что должен взять на себя и гарантию потом на весь этот объем», — говорит член правления VNĪ Елена Гаврилова.

На строительство сейчас в общей сложности потрачено около 62 млн евро. 55 из них, как рассказали в больнице Страдиня, оплачены предприятию Velve, а семь — вложены в неотложные работы. Это позволяет сделать вывод, что при условии, если все дальше пойдет гладко, строительство корпуса больницы А2 обойдется более чем в 163 млн евро.

VNĪ заключит с победителем закупки договор «проектируй-строй». Это во многом предполагает, что застройщик берет на себя полную ответственность за все — за строительный проект, строительные работы, определение объемов. Самым важным для нового застройщика станет разобраться с плесенью на стенах. То есть придется констатировать и демонтировать почти все пораженное плесенью.

А спор между больницей и прежним строителем, предприятием Velve, о взыскании более миллиона евро и отступлении от договора по-прежнему находится в суде по экономическим делам.

Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    2-го февраля

    А он нужен???))))))))))))))В латвии врачей-то не осталось....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И самое главное-когда делиться будите бабосами?????Ну теми,что натырили у народа!!!!!)))))))))))))))

    5
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    2-го февраля

    А он нужен???))))))))))))))В латвии врачей-то не осталось....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И самое главное-когда желиться будите бабосами?????Ну теми,что натырили у народа!!!!!)))))))))))))))

    4
    0
  • DJ
    Danik Jupiters
    2-го февраля

    😂😂😂 Не латвия, а страна коррупции..

    13
    2
