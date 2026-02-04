Кроме Даугавпилсской региональной, так же поступили в обеих университетских и в детской больнице. Однако цифры готовы назвать не везде.

Скольких медицинских сотрудников в целом уже лишились латвийские больницы, выполняющие требования Закона о национальной безопасности, сказать невозможно. Увольнения проходят довольно тихо. Громко вышло лишь у Даугавпилсской региональной больницы.

Именно после этого пресса стала интересоваться, проходят ли увольнения и в других больницах Латвии. Оказалось — да. Но гораздо в более спокойном режиме. Так, в Детской клинической университетской больнице выявлены, по словам руководства, «несколько человек с гражданством России или Беларуси» и, поскольку эта больница также признана объектом критической инфраструктуры, сейчас идёт «процесс оценки и постепенного увольнения сотрудников с российским или белорусским гражданством».

При этом, подчеркнули в администрации больницы, если кто-то из этих людей получит латвийское гражданство, больница рассмотрит возможность вернуть его на прежнюю должность или предложить новую.

В Клинической университетской больнице имени Пауля Страдиня были уволены 10 человек.

Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУБ) прекратила трудовые отношения с 13 гражданами России и Беларуси в соответствии с требованиями закона о национальной безопасности.

Эти увольнения не повлияют на деятельность больницы и непрерывность оказания ее услуг, заявили в медицинском учреждении.

Из Службы неотложной медицинской помощи увольнять никого не пришлось, потому что граждан РФ и РБ, исполняющих какие-либо обязанности, там не оказалось.

Известий из остальных больниц нет. Хотя их у нас — около сорока.

Между тем, латвийцев очень волнует — не останутся ли они без медицинской помощи. В Латвии и до вступления в силу новой редакции Закона о нацбезопасности наблюдалась острая нехватка среднего медицинского персонала. А что будет теперь?

Также и пациентам, и медикам сейчас очень хочется узнать — а какие ещё медицинские учреждения войдут в число объектов критической инфраструктуры. Не признают ли таковыми и поликлиники? Дневные стационары? И, если да, то скольких сотрудников лишатся они?

На все эти вопросы мог бы дать ответы Минздрав. Подготовить развёрнутое заявление, привести данные, объяснить, как он собирается решать эту ситуацию, кем заместит уволенных. Но Минздрав, как обычно, молчит. Он по уши занят дигитализацией здравоохранения, а там людей нет — только цифры.