«Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ

Наша Латвия
Дата публикации: 04.02.2026
grani.lv
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ

Кроме Даугавпилсской региональной, так же поступили в обеих университетских и в детской больнице. Однако цифры готовы назвать не везде.

Скольких медицинских сотрудников в целом уже лишились латвийские больницы, выполняющие требования Закона о национальной безопасности, сказать невозможно. Увольнения проходят довольно тихо. Громко вышло лишь у Даугавпилсской региональной больницы.

Именно после этого пресса стала интересоваться, проходят ли увольнения и в других больницах Латвии. Оказалось — да. Но гораздо в более спокойном режиме. Так, в Детской клинической университетской больнице выявлены, по словам руководства, «несколько человек с гражданством России или Беларуси» и, поскольку эта больница также признана объектом критической инфраструктуры, сейчас идёт «процесс оценки и постепенного увольнения сотрудников с российским или белорусским гражданством».

При этом, подчеркнули в администрации больницы, если кто-то из этих людей получит латвийское гражданство, больница рассмотрит возможность вернуть его на прежнюю должность или предложить новую.

В Клинической университетской больнице имени Пауля Страдиня были уволены 10 человек.

Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУБ) прекратила трудовые отношения с 13 гражданами России и Беларуси в соответствии с требованиями закона о национальной безопасности.

Эти увольнения не повлияют на деятельность больницы и непрерывность оказания ее услуг, заявили в медицинском учреждении.

Из Службы неотложной медицинской помощи увольнять никого не пришлось, потому что граждан РФ и РБ, исполняющих какие-либо обязанности, там не оказалось.

Известий из остальных больниц нет. Хотя их у нас — около сорока.

Между тем, латвийцев очень волнует — не останутся ли они без медицинской помощи. В Латвии и до вступления в силу новой редакции Закона о нацбезопасности наблюдалась острая нехватка среднего медицинского персонала. А что будет теперь?

Также и пациентам, и медикам сейчас очень хочется узнать — а какие ещё медицинские учреждения войдут в число объектов критической инфраструктуры. Не признают ли таковыми и поликлиники? Дневные стационары? И, если да, то скольких сотрудников лишатся они?

На все эти вопросы мог бы дать ответы Минздрав. Подготовить развёрнутое заявление, привести данные, объяснить, как он собирается решать эту ситуацию, кем заместит уволенных. Но Минздрав, как обычно, молчит. Он по уши занят дигитализацией здравоохранения, а там людей нет — только цифры.

#больницы #здравоохранение #медицина #гражданство #Минздрав #Латвия #увольнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • Д
    Дед
    4-го февраля

    Любое начинание латышских правительств делает хуже , либо всем жителям Латвии, либо кому то конкретно. может уже пора разогнать правительства и доверить управление ИИ. Хуже точно не будет.

    38
    1
  • lo gos
    lo gos
    4-го февраля

    Эмигрант, гражданин Ливана, латвийский министр здравоохранения Абу Хасан Мери одобряет. Да кому вообще нужно это население Латвии?

    55
    2
  • A
    Aleks
    4-го февраля

    ,,Высококвалифицированные,,специалисты из Индии,которые привыкли мыться в грязнейшей реке мира-Ганге и которых не берет никакая зараза,но которые умудрились как то заразиться страшным вирусом(или заразили),на подходе в страну... Места зачищают...Потом придет очередь, пожилых,а затем бизнес доберется и до остальных,ведь индусы будут работать за другие деньги и бизнес даже не обратит внимание,что произошло в Канаде,куда этих ,,специалистов,,завезли...Но потом опомнится,да будет поздно.😈👽😎

    51
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го февраля

    Так, в ногу себе стреляли, в голову тоже (не смогли вынести мозг, потому как его нет). Куда бы еще выстрелить? Даже немецкие нац.исты оставляли работать русских врачей. Наши нац.ики переплюнули даже нац.истов. Верной дорогой идётё, товариСЧи! Похоже, я со своим преклонным возрастом доживу до кончины латышской нации...

    94
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    4-го февраля

    Выиграют ли жители Латвии от этих увольнений и так не попасть к врачам и на обследование. Очередная глупость по развалу страны

    90
    1
  • З
    Злой
    4-го февраля

    Неужели кто-то из уволенных захочет вернуться туда где ему , нет, не плюнули, а наблевали в душу , я бы таким перевёртышам в морду плюнул!

    74
    2
Читать все комментарии

