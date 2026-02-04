Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эстонские тюрьмы нарасхват - по примеру Швеции их хочет арендовать Бельгия 1 219

Наша Латвия
Дата публикации: 04.02.2026
BNS
Изображение к статье: Эстонские тюрьмы нарасхват - по примеру Швеции их хочет арендовать Бельгия

Бельгия изучает возможность арендовать места в тюрьмах Эстонии из-за переполненности собственных исправительных учреждений, пишет Postimees.

В связи с этим, по данным бельгийских СМИ, на этой неделе Эстонию посетили министр юстиции страны Аннелис Верлинден и министр по вопросам убежища и миграции Аннелен Ван Боссайт.

Аренда тюремных мест за рубежом — один из вариантов, который правительство Бельгии рассматривает для решения проблемы переполненности тюрем. С этой же целью представители страны уже посетили Косово и Албанию.

В понедельник и вторник Верлинден и министр Ван Боссайт посетили Эстонию, чтобы изучить возможности сотрудничества. По данным бельгийских СМИ, в Эстонию планируется отправлять осужденных преступников, не имеющих документов.

«Если осужденный в Бельгии человек, не имеющий права на пребывание в стране, сможет отбывать наказание в стране своего происхождения или в зарубежном пенитенциарном учреждении, это будет означать как надлежащее исполнение приговора, так и значительное повышение эффективности наших исправительных учреждений. Это также позволит нам лучше и в большей степени сосредоточиться на программах, помогающих заключенным реинтегрироваться в общество после отбытия наказания», — приводит слова Верлинден бельгийское информационное агентство.

«Наш посыл ясен: тому, кто нелегально проживает в нашей стране и при этом совершает преступления, здесь нет будущего, — добавила Ван Боссайт. — Возвращение в страну происхождения остается приоритетным вариантом. Если это невозможно, мы рассматриваем возможность содержания под стражей за пределами Бельгии. Таким образом, мы не только повышаем безопасность наших граждан, но и снижаем нагрузку на наши тюрьмы».

По данным пенитенциарного управления Бельгии, в настоящее время в стране насчитывается 13 501 заключенный при вместимости тюрем в 11 049 мест. Из-за этого около 600 заключенных вынуждены спать на матрасах на полу в камерах.

Читайте нас также:
#миграция #безопасность #правительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    5-го февраля

    Как то уже сослали и забыли .1840

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Много ли россиян и белоруссов работают на стратегических предприятиях Латвии?
Изображение к статье: Не выдержал: старенький ледокол «Varma» отправился колоть лёд в Рижском заливе
Изображение к статье: В Латвии строят площадки для размещения бронетехники
Изображение к статье: Ковид отступает, грипп наступает: сотни жителей Латвии попали в больницы, восемь – скончались

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео