В связи с этим, по данным бельгийских СМИ, на этой неделе Эстонию посетили министр юстиции страны Аннелис Верлинден и министр по вопросам убежища и миграции Аннелен Ван Боссайт.

Аренда тюремных мест за рубежом — один из вариантов, который правительство Бельгии рассматривает для решения проблемы переполненности тюрем. С этой же целью представители страны уже посетили Косово и Албанию.

В понедельник и вторник Верлинден и министр Ван Боссайт посетили Эстонию, чтобы изучить возможности сотрудничества. По данным бельгийских СМИ, в Эстонию планируется отправлять осужденных преступников, не имеющих документов.

«Если осужденный в Бельгии человек, не имеющий права на пребывание в стране, сможет отбывать наказание в стране своего происхождения или в зарубежном пенитенциарном учреждении, это будет означать как надлежащее исполнение приговора, так и значительное повышение эффективности наших исправительных учреждений. Это также позволит нам лучше и в большей степени сосредоточиться на программах, помогающих заключенным реинтегрироваться в общество после отбытия наказания», — приводит слова Верлинден бельгийское информационное агентство.

«Наш посыл ясен: тому, кто нелегально проживает в нашей стране и при этом совершает преступления, здесь нет будущего, — добавила Ван Боссайт. — Возвращение в страну происхождения остается приоритетным вариантом. Если это невозможно, мы рассматриваем возможность содержания под стражей за пределами Бельгии. Таким образом, мы не только повышаем безопасность наших граждан, но и снижаем нагрузку на наши тюрьмы».

По данным пенитенциарного управления Бельгии, в настоящее время в стране насчитывается 13 501 заключенный при вместимости тюрем в 11 049 мест. Из-за этого около 600 заключенных вынуждены спать на матрасах на полу в камерах.