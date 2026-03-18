Рецепт салата с нутом, авокадо и помидорами черри разработан так, чтобы минимизировать время на его приготовление.

Для этого салата не требуется замачивание и варка нута — консервированный вариант раскроет вкус не хуже. Лучше выбрать спелое и мягкое авокадо, чтобы оно буквально таяло во рту. Дорогое оливковое масло холодного отжима можно заменить любым растительным, который вам нравится. В целом, этот овощной микс вдохновлен средиземноморскими традициями: только полезные и вкусные ингредиенты, простая заправка и привлекательная подача. В салате содержится достаточно белка — 2,51 г на 100 г, что делает его не только полезным, но и сытным. Нут особенно ценится среди тех, кто соблюдает пост или придерживается вегетарианства. Однако мы уверены, что этот продукт достоин места на кухне каждого.

Порций: 2

Время приготовления: 10 мин

Ингредиенты

200 г консервированного нута

1 небольшой кочан салата айсберг

8 помидоров черри

1 авокадо

4 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

соль

свежемолотый черный перец

Таблица мер и весов

Приготовление

Шаг 1

Слейте жидкость из банки с консервированным нутом. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите. Нарежьте половинки авокадо ломтиками и сбрызните лимонным соком. Помидоры черри разрежьте пополам. Салат нарежьте широкой соломкой.

Шаг 2

В большой миске соедините нут, салат, помидоры и авокадо, добавьте соль и перец. Полейте оставшимся лимонным соком и оливковым маслом, аккуратно перемешайте.

Кстати

На 100 г: белки 2,51 г (3,14% суточной нормы)

• жиры 13,58 г (15,09%)

• углеводы 8,80 г (5,24%)

• ккал 160,31 (8,91%)

• натрий 291,26 мг (20,99%)

• общий сахар 2,05 г (4,10%)

• НЖК 1,86 г (9,30%)

• пищевые волокна 3,58 г (11,93%)