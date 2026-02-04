Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Несколько детсадов и школ в столице придётся закрыть - мэр Риги 0 917

Наша Латвия
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Несколько детсадов и школ в столице придётся закрыть - мэр Риги

Из-за изменений в численности воспитанников в Риге придётся закрыть несколько дошкольных учреждений и школ, признал в среду в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» мэр Риги Виестур Клейнбергс, пишет ЛЕТА.

Какие именно учреждения будут закрыты, мэр не назвал, отметив, что к концу недели будут известны основные контуры изменений, а решение может быть принято в течение двух недель.

Клейнбергс рассказал, что в Риге есть районы, где не хватает мест в детсадах, но в других учреждения заполнены только на 50–60% от своей мощности.

Политик пообещал, что если учреждение будет закрыто и ребёнку придётся его сменить, то в новом заведении условия будут такими же или лучше, чем в закрываемом.

Читайте нас также:
#Рига #образование #школы #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
1
1
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Много ли россиян и белоруссов работают на стратегических предприятиях Латвии?
Изображение к статье: Не выдержал: старенький ледокол «Varma» отправился колоть лёд в Рижском заливе
Изображение к статье: В Латвии строят площадки для размещения бронетехники
Изображение к статье: Ковид отступает, грипп наступает: сотни жителей Латвии попали в больницы, восемь – скончались

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео