Из-за изменений в численности воспитанников в Риге придётся закрыть несколько дошкольных учреждений и школ, признал в среду в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» мэр Риги Виестур Клейнбергс, пишет ЛЕТА.

Какие именно учреждения будут закрыты, мэр не назвал, отметив, что к концу недели будут известны основные контуры изменений, а решение может быть принято в течение двух недель.

Клейнбергс рассказал, что в Риге есть районы, где не хватает мест в детсадах, но в других учреждения заполнены только на 50–60% от своей мощности.

Политик пообещал, что если учреждение будет закрыто и ребёнку придётся его сменить, то в новом заведении условия будут такими же или лучше, чем в закрываемом.