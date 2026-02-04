Согласно данным Регистра моряков, в 2016 году общее число зарегистрированных моряков в Латвии составляло 12 738 человек, тогда как в начале 2026 года — 9 891, что означает снижение на 24%. При этом за десять лет численность рядовых моряков сократилась на 32%, а количество судовых офицеров — на 11%.

В то же время данные подтверждают высокую конкурентоспособность латвийских моряков на международном рынке труда: более половины, или 51,9%, работают на судах под флагами стран Европейского союза, 46,9% — под флагами третьих стран, и лишь 1,1% моряков заняты на судах под латвийским флагом.

В администрации подчёркивают, что латвийские моряки востребованы в глобальном масштабе, однако общее сокращение квалифицированных кадров становится серьёзным вызовом как для отрасли, так и для долгосрочных интересов государства. Одновременно эта ситуация указывает и на значительную возможность, поскольку судоходство становится сферой, где спрос на специалистов растёт быстрее, чем приток молодых профессионалов.

На основе прогнозов международной отрасли в администрации отмечают, что в ближайшие годы в мире может возникнуть дефицит около 90 000 квалифицированных моряков, если не будут привлечены новые специалисты. Это означает, что конкуренция за рабочие места в судоходстве будет значительно ниже, чем во многих других профессиях.

В учреждении также поясняют, что заработная плата моряков в международном судоходстве является конкурентоспособной и во многих случаях очень высокой. На крупных и специализированных судах доход капитанов и высших офицеров может достигать 30 000 долларов США (25 422 евро) в месяц — в зависимости от типа судна, уровня ответственности и опыта. Зарплаты младших офицеров и инженеров также значительно превышают средний уровень оплаты труда во многих других отраслях, подчёркивают в администрации.

Кроме того, в Латвийской морской академии Рижского технического университета в последние годы постепенно сокращается число выпускников, что в долгосрочной перспективе влияет на способность отрасли обеспечивать необходимое количество специалистов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Латвийская морская администрация работала с оборотом 4,952 миллиона евро и прибылью в 123 845 евро.

Латвийская морская администрация была создана в 1994 году. В её структуру входят Департамент безопасности судоходства, Инспекция безопасности судоходства, Инспекция охраны судов и портов, Латвийский судовой регистр, Регистр моряков Латвии и Латвийская гидрографическая служба.