Итак, процесс пошел: сегодня вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) на пресс-брифинге сообщил, что правящая в столичной думе коалиция договорилась двигать переработанный проект о выводе акций крупнейшего в Балтии муниципального предприятия "Ригас наму парвалдниекс" на биржу. По словам вице-мэра, сперва дума лишь примет решение о начале подготовки к котировке акций предприятия, которое из ООО превратится в акционерное общество. При этом пока решено "не пугать" рижан и конкретная доля (в процентах), которая уйдет в частные руки не указывается. Сначала пройдет юридическая оценка, а потом консультанты подготовят все для первичного предложения потенциальным акционерам, которыми, как сегодня утром уверял в эфире ЛТВ мэр Виестурс Клейнбергс, смогут стать даже пенсионеры.

Очевидно, что в обозримом будущем это АО полностью избавится от муниципального участия, то есть станет частной компанией. Это произойдет после 2028-го года, то есть ближе к очередным выборам в Рижскую думу.