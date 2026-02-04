Baltijas balss logotype
«Ригас наму парвалдниекс» отправят на биржу. Правящие в думе уже обо всем договорились 0 856

Наша Латвия
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Ригас наму парвалдниекс» отправят на биржу. Правящие в думе уже обо всем договорились
ФОТО: LETA

Столичные власти, правда, обещают "не торопиться" - Рижская дума "освободится" от РНП до конца 2028-го года.

Итак, процесс пошел: сегодня вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) на пресс-брифинге сообщил, что правящая в столичной думе коалиция договорилась двигать переработанный проект о выводе акций крупнейшего в Балтии муниципального предприятия "Ригас наму парвалдниекс" на биржу. По словам вице-мэра, сперва дума лишь примет решение о начале подготовки к котировке акций предприятия, которое из ООО превратится в акционерное общество. При этом пока решено "не пугать" рижан и конкретная доля (в процентах), которая уйдет в частные руки не указывается. Сначала пройдет юридическая оценка, а потом консультанты подготовят все для первичного предложения потенциальным акционерам, которыми, как сегодня утром уверял в эфире ЛТВ мэр Виестурс Клейнбергс, смогут стать даже пенсионеры.

Очевидно, что в обозримом будущем это АО полностью избавится от муниципального участия, то есть станет частной компанией. Это произойдет после 2028-го года, то есть ближе к очередным выборам в Рижскую думу.


#Рига #биржа #коалиция #приватизация #акции #экономика #самоуправления #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров

Оставить комментарий

