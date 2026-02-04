Облака, закрывшие небо в среду утром во многих районах Латвии, в течение дня рассеются на большей части территории страны, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Существенных осадков не ожидается. Местами в Латгале и Видземе сохранится иней и плохое качество воздуха.

Будет дуть слабый восточный ветер, на юге Курземе - с порывами до 12 метров в секунду.

Днем ожидается от -7 до -14 градусов.

В Риге будет преимущественно солнечная погода, будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха повысится до -9 градусов.

На погоду влияет антициклон, в Центральной Европе усиливается влияние области низкого давления. Атмосферное давление в Латвии составляет 1025–1029 гектопаскалей на уровне моря, оно начинает понижаться.

Завершается самый тёмный квартал года

В среду в северном полушарии Земли завершается самый тёмный квартал года, или так называемая солнечная зима, свидетельствуют данные, доступные на сайте timeanddate.com, пишет ЛЕТА.

С момента зимнего солнцестояния продолжительность дня в Латвии увеличилась на два часа.

21 декабря прошлого года солнце в Риге взошло в девять утра и зашло в 15:43, продолжительность дня составила шесть часов и 43 с половиной минуты.

4 февраля солнце в Риге встаёт в 8:16 и заходит в 16:59, продолжительность дня — восемь часов и почти 43 минуты.

Каждый следующий день будет длиннее на четыре-пять минут. Начиная с 18 марта, день станет длиннее ночи. Астрономическая весна наступит 20 марта.

5 февраля станет первым днём солнечной весны. Самыми светлыми тремя месяцами года, или солнечным летом, будет период с 7 мая по 5 августа.

Метеорологическая весна начнётся тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение как минимум пяти дней подряд превысит ноль.