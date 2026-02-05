Прошлой осенью в передаче Латвийского телевидения Aizliegtais paņēmiens прозвучало, что в Рижской центральной тюрьме заключенным доступны российские телеканалы, в том числе спортивный канал Match TV, который в Латвии в настоящее время полностью запрещен — как многие другие российские каналы. После выхода передачи в тюрьме сменили поставщика телевизионных услуг, пишет LSM+.

Одной из тем о тюремном быте было также то, какие телевизионные программы доступны заключенным, и Aizliegtais paņēmiens сообщал, что, например, в Рижской центральной тюрьме одним из широко просматриваемых является российский телеканал Match, который охватывает несколько отдельных спортивных каналов, один из которых, например, весь день показывает футбольные матчи из разных российских лиг.

Футбол и футбол — и, возможно, это даже осталось бы незамеченным, однако эти каналы время от времени транслируют и новости о событиях дня. А если новости из России — то, конечно, в соусе российской пропаганды, и в этом контексте тогда передача получила сообщение от одного заключенного: «Спросите, пусть включат и покажут, какое телевидение они смотрят — Match TV, где в течение дня идет русская пропаганда».

Сотрудник тюрьмы тогда сказал, что видно все, в том числе пропаганду — успехи России на фронте и точку зрения российского государства на все.

Хотя пользование телефонами в тюремных камерах запрещено, Aizliegtais paņēmiens получил также доказательства — по одному из доступных в тюрьме каналов в Rīta Panorāmā выступает группа Very cool people, а по другому выступают российские хоккеисты.

После передачи в Центральной тюрьме осталось лишь несколько телеканалов — все на латышском

Вскоре после выхода передачи Aizliegtais paņēmiens получил такие сообщения: «После вашей передачи сегодня утром в Центральной тюрьме осталось только 4 канала. Все, кажется, на латышском, насколько я понял.

Даже каналы о животных убрали. Там был Animal Planet или что-то подобное, даже его больше нет».

Почему же вдруг так? Из показанного в прошлом году эпизода Aizliegtais paņēmiens выяснилось, что предприниматель — фирма Telekom Serviss, которая якобы предоставляет тюрьме телевизионные услуги, вообще не имеет права это делать, точнее — она не имеет права транслировать в Латвии какие-либо телеканалы.

Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Ивар Аболиньш сказал:

«Мы констатировали, что этому поставщику услуг не было выдано разрешение на ретрансляцию. В связи с этим у нас возникли обоснованные сомнения в том, что эта услуга предоставляется законно. Учитывая, что любому должностному лицу, получившему информацию о том, что, возможно, были совершены какие-то противоправные действия, необходимо реагировать, мы обратились в полицию».

Российский канал Match TV в Латвии в настоящее время полностью запрещен — подобно тому как и многие другие российские каналы.

Сейчас в Госполиции начата ведомственная проверка. Однако разве руководство Рижской центральной тюрьмы не знает, что происходит и что заключенные смотрят по телевизору? И кто в конечном итоге это обеспечивает?

Управление мест заключения комментариев не предоставило.