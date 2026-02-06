После вмешательства передачи Bez Tabu (ТВ3) в Юрмале была демонтирована камера фиксации проезда на красный сигнал светофора и один светофор — или, как называли это эксперты, ловушка, в которую годами попадали тысячи водителей.

Недавно ТВ3 рассказывал о камере на перекрёстке в Майори, которая, по данным, собранным Юрмальской думой, в прошлом году зафиксировала 9580 нарушений, позволив самоуправлению собрать почти 290 тысяч евро. Это статистика только за один год, а камера работала в этом месте уже несколько лет.

Как водители, так и опрошенные Bez Tabu эксперты по организации движения называли камеру ловушкой, подчёркивая, что водители не сознательно проезжают на красный свет, а всё организовано так, чтобы они попадались.

В этом месте работали два синхронизированных светофора. После зелёного загорался жёлтый, который мигал максимум три секунды и переключался на красный. Поскольку расстояние между светофорами у пешеходного перехода было небольшим, многие водители не успевали за столь короткий отрезок пути среагировать и остановиться перед стоп-линией, нарисованной перед переходом. В результате они попадали в объектив камеры и получали штраф. Хотя установка была противоречива с точки зрения логики и законов физики торможения, самоуправление продолжало штрафовать водителей.

Несмотря на утверждение самоуправления, что камера повышает безопасность дорожного движения, эксперты подчёркивали, что она, напротив, провоцирует резкое торможение, что повышает риск столкновений.

Вскоре после сюжета Bez Tabu в начале года самоуправление провело кардинальные и более дружественные к водителям изменения на этом участке, прекратив массовое «доение» автомобилистов. Камера фиксации проезда на красный сигнал и один из светофоров у пешеходного перехода были демонтированы.

ГАО «Латвийские государственные дороги» (ЛГД) ещё в середине прошлого года проинформировало, что организация движения в этом месте не была согласована с ЛГД, и указало самоуправлению на необходимость её переделки. Однако, несмотря на эти указания, самоуправление долгое время ничего не меняло и продолжало штрафовать водителей, заявил юрист и представитель Юрмальского общества по защите интересов Гунтис Груба.

Теперь, когда узел был перестроен, самоуправление, по всей видимости, признало свою ошибку, и оштрафованные водители надеются, что им вернут уплаченные штрафы. Правда, для этого им, скорее всего, придется обращаться в суд. Сумоуправление по доброй воле пока не высказало желания возвращать деньги.