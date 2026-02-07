Baltijas balss logotype
Комиссия Сейма на закрытом заседании обсудит, где взять денег для airBaltic 3 4370

Наша Латвия
Дата публикации: 07.02.2026
LETA
Изображение к статье: Комиссия Сейма на закрытом заседании обсудит, где взять денег для airBaltic

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) во вторник, 10 февраля, на закрытом заседании рассмотрит вопросы управления латвийской национальной авиакомпанией airBaltic в перспективе будущего развития, следует из повестки заседания комиссии.

Заседание начнётся в 10:00. На него приглашены представители Министерства сообщения, airBaltic, Министерства финансов, а также Государственной казны.

Как сообщалось ранее, министр финансов Арвилс Ашераденс (JV) в эфире Латвийского телевидения признал, что на данный момент поиск инвесторов для airBaltic является более правильным путём, чем выход на биржу.

Отвечая на вопрос о сроках, в которые airBaltic необходимо привлечь новое финансирование, чтобы компания в принципе могла продолжать работу, министр отметил, что «похоже, это вопрос первого полугодия, и остаётся надеяться, что это произойдёт».

Он также указал, что новый руководитель airBaltic Эрно Хильдэнс выглядит убедительным, прагматичным и реалистичным, а сама компания в настоящее время получила мандат на поиск инвесторов и работает в этом направлении.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года концерн airBaltic достиг оборота в 594,303 млн евро и получил прибыль в размере 4,249 млн евро.

В то же время в 2024 году концерн airBaltic зафиксировал аудированные убытки в размере 118,159 млн евро — в отличие от прибыли годом ранее. При этом оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% и достиг 747,572 млн евро.

В конце августа прошлого года национальная авиакомпания Германии Lufthansa стала акционером airBaltic. В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену через компанию Aircraft Leasing 1 — 1,62%, ещё 0,01% — другим акционерам. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.

После первичного публичного размещения акций (IPO) airBaltic доля участия Lufthansa будет определяться рыночной ценой IPO. Сделка также предусматривает, что после возможного IPO Lufthansa будет владеть не менее чем 5% капитала airBaltic.

Правительство Латвии 30 августа 2024 года договорилось о том, что после IPO государство должно сохранить в капитале airBaltic не менее 25% плюс одну акцию. В свою очередь 19 августа 2025 года правительство приняло решение, что Латвия, как и Lufthansa, осуществит соинвестирование в размере 14 млн евро в airBaltic до возможного IPO.

#финансы #Латвия #бюджет #акции #правительство #airbaltic
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го февраля

    А что тут обсуждать, - нужно взять из пенсионного фонда.

    Хватит на западных биржах наше бабло "крутить"!

    16
    5
Видео