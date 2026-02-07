Baltijas balss logotype
Латвийцы обеспокоены мигрантами и войной

Наша Латвия
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийцы обеспокоены мигрантами и войной
ФОТО: LETA

В сфере обороны и безопасности жители Латвии больше всего обеспокоены военными конфликтами у границ Европейского союза (ЕС) и неконтролируемыми потоками миграции, в то время как другие риски, связанные с безопасностью, волнуют их меньше, чем в среднем по ЕС, свидетельствуют данные последнего опроса "Eurobarometer".

Согласно опросу, 72% жителей Латвии обеспокоены активными конфликтами и войнами вблизи ЕС, и в среднем по ЕС эта обеспокоенность не ниже. Неконтролируемые миграционные потоки, напротив, беспокоят 70% респондентов в Латвии, что выше, чем в среднем по ЕС - 65%. Терроризм беспокоит 58% латвийцев, в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 67%. Кибератаки из-за пределов ЕС беспокоят 57% латвийских респондентов по сравнению с 66% европейских.

Стихийные бедствия, которые усугубляются изменением климата, беспокоят 46% латвийцев, что ниже, чем в среднем по ЕС - 66%.

Латвийские респонденты также меньше, чем в среднем по ЕС, обеспокоены рядом рисков безопасности, связанных с внешней зависимостью. Тот факт, что ЕС вынужден полагаться на поставки энергоносителей из стран, не входящих в ЕС, беспокоит 44% латвийцев, в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 62%. Оборонная зависимость ЕС от стран, не входящих в ЕС, беспокоит 41% респондентов в Латвии по сравнению с 59% в среднем по ЕС.

Удары беспилотников по территории государств ЕС или вблизи нее беспокоят 59% латвийцев, в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 60%. Попытки извне повлиять на выборы или политические процессы беспокоят 47% латвийских респондентов, в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 56%.

Осенний опрос "Eurobarometer" проводился в Латвии в ноябре 2025 года. Было опрошено 1 004 человек, а в целом в ЕС - 26 453 человека.

#терроризм #Латвия #миграция #безопасность #изменение климата #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го февраля

    Ну вот, можно делать вывод что латвийским жителям все ещё есть что кушать и чем платить за жилье. Налоги в гору!

    3
    1

