Лишь 52% жителей Латвии положительно относятся к железнодорожному проекту «Rail Baltica», сообщает агентству LETA совместное предприятие стран Балтии АО «RB Rail» со ссылкой на проведённый опрос в сотрудничестве с исследовательским агентством «Norstat».

В то же время в ходе опроса установлено, что 24% жителей Латвии нейтрально относятся к проекту «Rail Baltica», а 6% респондентов дали ему очень отрицательную оценку.

Также 67% опрошенных в Латвии считают, что аспект военной мобильности проекта «Rail Baltica» важен для безопасности Балтии, а 71% респондентов согласны с тем, что проект улучшит способность НАТО оперативно перебрасывать войска и военную технику в регионе.

Совместное предприятие, ссылаясь на данные опроса, указывает, что проект «Rail Baltica» воспринимается латвийским обществом как стратегически важная инфраструктура как в контексте мобильности, так и безопасности и развития. Одновременно данные свидетельствуют о высоких ожиданиях, поскольку жители хотят видеть продвижение и конкретные действия, а также чётко понимать, как проект управляется.

В «RB Rail» также подчёркивают, что аспект безопасности в отношении «Rail Baltica» одинаково высоко оценивается разными группами общества – как молодым, так и старшим поколением. Кроме того, согласно данным опроса, наивысшую оценку значимости военной мобильности для безопасности Балтии дали представители старшего поколения в возрасте от 66 до 75 лет.

Результаты опроса также показывают, что жители хотят знать больше о проекте, в том числе видеть его прогресс. Хотя общий уровень информированности в Балтии превышает 90%, часть респондентов указали, что доступной информации недостаточно. По мнению «RB Rail», это свидетельствует о том, что обществу важно видеть конкретные достижения, использование финансирования, информацию о стоимости проекта, ход строительных работ и практические результаты, подтверждающие переход проекта от стадии планирования к реализации.

Опрос общественного мнения о проекте «Rail Baltica» в сотрудничестве с исследовательским агентством «Norstat» был проведён в декабре 2025 года, в нём приняли участие 1006 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

Ранее сообщалось, что согласно информации «RB Rail» стоимость первого этапа проекта «Rail Baltica» в странах Балтии может составить 14,3 миллиарда евро, из них в Латвии – 5,5 миллиарда евро. Однако потенциальная экономия за счёт оптимизации технических решений может составить до 500 миллионов евро, возможны и другие сокращения расходов.

Общие затраты на проект, согласно анализу затрат и выгод, в странах Балтии могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе затрат и выгод, проведённом в 2017 году, общая стоимость проекта оценивалась в 5,8 миллиарда евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы в дальнейшем связать страны Балтии с другими европейскими государствами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) протяжённостью 870 километров, по которой поезда смогут развивать скорость до 240 километров в час.