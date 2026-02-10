Широкий общественный резонанс вызвало объявление о вакансии в веломагазине в Риге, в котором от кандидата требовалось знание самого распространённого языка Индии — хинди, сообщают Новости ТВ3. В магазине признали, что среди клиентов действительно часто бывают иностранцы из Индии, доставляющие еду на велосипедах, однако до сих пор с ними без проблем общались по-английски. После интереса со стороны государственных учреждений объявление исчезло.

Одна из пользовательниц соцсети “X” поделилась скриншотом объявления о вакансии на сайте Государственного агентства занятости, в котором компания ООО ElectroGo искала механика по обслуживанию велосипедов, сообщает ТВ3. Возмущение вызвало требование работодателя владеть хинди для выполнения должностных обязанностей — якобы для общения с клиентами и коллегами по техническим вопросам. Хинди — один из основных языков Индии.

Mēs vēl neesam tikuši vaļā no krievu valodas dominances publiskajā telpā un darba intervijās, bet jau tiek pieprasītas hindi un angļu valodas zināšanas. Kam patiesībā tiek veidots šis darba tirgus? Kam ir paredzēta šī valsts? Ko jūs, nodevēji, darāt ar Latviju? pic.twitter.com/iDb6mmQyXL — Dace Lindberga (@lindberga22) January 29, 2026

Сотрудники магазина — латвийцы — за кадром подтвердили, что вакансия действительно существует и новый сотрудник очень нужен, однако знание индийского языка не требуется. Индийские клиенты — велокурьеры по доставке еды — действительно часто бывают в магазине, но общение с ними происходит на английском, хотя из-за специфики произношения иногда их речь бывает трудно понять.

О странном объявлении работники слышали, но уверены, что оно не относится к их магазину, возможно, произошла какая-то ошибка.

На сайте Государственного агентства занятости, если ввести конкретное название ООО, отображается аналогичное объявление, как на скриншоте, опубликованном в “X”, однако сейчас требование знания хинди из него удалено. Тем не менее, в удалённом и актуальном объявлении совпадают название компании и контактное лицо.

Новости ТВ3 попытались связаться с человеком, разместившим объявление, но, дозвонившись по указанному номеру, получили очень краткий ответ: узнав, что звонят из редакции, собеседник попросил отправить письмо по электронной почте и повесил трубку.

Интересно, что веб-сайт, по которому зарегистрирован адрес контактного лица, не работает. Государственное агентство занятости прокомментировало необычное объявление с требованием знания хинди письменно.

«Если сотрудник работает на латвийском рынке и отсутствует прямая объективная связь с зарубежными странами, то требование знания иностранного языка не является обоснованным, как и в данном случае. Агентство время от времени сталкивается с необоснованными требованиями к знанию иностранных языков в вакансиях. В таких ситуациях несоответствия устраняются в сотрудничестве с работодателем», - указала представитель Государственного агентства занятости Сигне Биеранде.

Агентство напоминает, что согласно Трудовому закону, знание иностранных языков нельзя указывать в объявлении о работе в качестве требования, за исключением случаев, когда знание конкретного языка действительно обоснованно необходимо для выполнения трудовых обязанностей.