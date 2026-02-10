Baltijas balss logotype
Вакансия со знанием хинди: после интереса со стороны властей она исчезла 2 460

Наша Латвия
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вакансия со знанием хинди: после интереса со стороны властей она исчезла
ФОТО: LETA

Широкий общественный резонанс вызвало объявление о вакансии в веломагазине в Риге, в котором от кандидата требовалось знание самого распространённого языка Индии — хинди, сообщают Новости ТВ3. В магазине признали, что среди клиентов действительно часто бывают иностранцы из Индии, доставляющие еду на велосипедах, однако до сих пор с ними без проблем общались по-английски. После интереса со стороны государственных учреждений объявление исчезло.

Одна из пользовательниц соцсети “X” поделилась скриншотом объявления о вакансии на сайте Государственного агентства занятости, в котором компания ООО ElectroGo искала механика по обслуживанию велосипедов, сообщает ТВ3. Возмущение вызвало требование работодателя владеть хинди для выполнения должностных обязанностей — якобы для общения с клиентами и коллегами по техническим вопросам. Хинди — один из основных языков Индии.

Сотрудники магазина — латвийцы — за кадром подтвердили, что вакансия действительно существует и новый сотрудник очень нужен, однако знание индийского языка не требуется. Индийские клиенты — велокурьеры по доставке еды — действительно часто бывают в магазине, но общение с ними происходит на английском, хотя из-за специфики произношения иногда их речь бывает трудно понять.

О странном объявлении работники слышали, но уверены, что оно не относится к их магазину, возможно, произошла какая-то ошибка.

На сайте Государственного агентства занятости, если ввести конкретное название ООО, отображается аналогичное объявление, как на скриншоте, опубликованном в “X”, однако сейчас требование знания хинди из него удалено. Тем не менее, в удалённом и актуальном объявлении совпадают название компании и контактное лицо.

Новости ТВ3 попытались связаться с человеком, разместившим объявление, но, дозвонившись по указанному номеру, получили очень краткий ответ: узнав, что звонят из редакции, собеседник попросил отправить письмо по электронной почте и повесил трубку.

Интересно, что веб-сайт, по которому зарегистрирован адрес контактного лица, не работает. Государственное агентство занятости прокомментировало необычное объявление с требованием знания хинди письменно.

«Если сотрудник работает на латвийском рынке и отсутствует прямая объективная связь с зарубежными странами, то требование знания иностранного языка не является обоснованным, как и в данном случае. Агентство время от времени сталкивается с необоснованными требованиями к знанию иностранных языков в вакансиях. В таких ситуациях несоответствия устраняются в сотрудничестве с работодателем», - указала представитель Государственного агентства занятости Сигне Биеранде.

Агентство напоминает, что согласно Трудовому закону, знание иностранных языков нельзя указывать в объявлении о работе в качестве требования, за исключением случаев, когда знание конкретного языка действительно обоснованно необходимо для выполнения трудовых обязанностей.

#Латвия #работа #Индия #соцсети #языки
(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го февраля

    Это означает, что знание языков в Латвии никак и никем не поощряется?

    А мне казалось, что чем большим количеством языков владеет человек, тем он культурнее?

    Или я ошибаюсь?

    13
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    Mr.FGJCNJK
    10-го февраля

    Ошибаетесь. Доводилось встречать людей, что трещали свободно на 3-5 языках, но из себя представляли классических незамутнённых муд... ментально никуда не спешащих персон.

    6
    3

