Хотя вызовы холодного сезона обычно оказываются в центре внимания лишь тогда, когда что-то «идёт не так», в повседневной реальности стабильная работа зимой является результатом долгосрочной подготовки, подчёркивают в компании по управлению жильём AS «Civinity Mājas».

В Латвии зима традиционно является одним из наиболее технически и финансово сложных сезонов в управлении жилыми домами. Низкие температуры, снеговые нагрузки и резкие изменения погоды испытывают не только инженерные решения, но и то, насколько системно и профессионально планируется содержание зданий в течение года. Поэтому профессионалы зиму воспринимают как естественный этап года, когда нужно не просто реагировать на исключительные ситуации, а применять грамотное техническое планирование, профилактические работы и долгосрочные инвестиции, обеспечивающие эффективную эксплуатацию зданий и комфорт жителей круглый год.

Говоря о желании части жителей сократить отопление в помещениях общего пользования, член правления «Civinity Mājas» Диана Фриденберга подчёркивает, что такое решение было бы связано со множеством проблем и негативно повлияло бы на общее состояние здания, поэтому управляющие подобную инициативу не поддерживают.

Превентивное управление как инструмент управления рисками

«Регулируя отопление и температуру в квартирах, нужно учитывать, что в многоквартирных домах живут не только люди, готовые ради экономии снизить температуру в помещениях, но и, например, семьи с младенцами и маленькими детьми. Большая гибкость возможна в тех квартирах, где установлены современные радиаторы с аллокаторами, позволяющие регулировать тепло и, соответственно, плату за него в каждой отдельной квартире», — поясняет значение превентивных мер Д. Фриденберга.

Во многих многоквартирных домах Латвии до сих пор сохраняются устаревшие инженерные решения — системы теплоснабжения, водопроводные трубы, вентиляция или кровельные покрытия, которые со временем утратили оптимальную эффективность. С точки зрения профессионального управляющего, большинство зимних проблем — неравномерное отопление, сбои в водоснабжении, вплоть до замерзания систем и теплопотерь — не являются внезапными, а чаще представляют собой последствия ранее нерешённых вопросов.

«Зима сама по себе не создаёт проблем — она лишь выявляет то, что не было приведено в порядок вовремя. Здания, которые регулярно проверяются, обслуживаются и модернизируются, зимой функционируют гораздо стабильнее. Своевременная подготовка — это и техническое, и финансовое решение: как сани готовят летом, так и здание лучше подготовить заранее», — отмечает Диана Фриденберга. Поэтому специалисты до начала сезона проводят тщательные проверки — обследуют техническое состояние систем отопления и водоснабжения, выполняют теплоизоляцию труб, тестируют эффективность вентиляции и проверяют системы водоотведения. Это помогает избежать аварийных ремонтов и непредвиденных расходов в холодный период.

Реновация как устойчивая инвестиция

Профилактические работы тесно связаны с реновацией зданий. Иногда одних регулярных мелких работ недостаточно, чтобы остановить износ технических систем — требуются более масштабные обновления, обеспечивающие устойчивость здания и снижение эксплуатационных расходов в будущем. Это особенно важно с учётом роста цен на энергию и целей энергоэффективности в Латвии.

«Реновация часто воспринимается лишь как расход, однако с точки зрения долгосрочного управления это инструмент снижения рисков. Модернизированные системы обеспечивают предсказуемые расходы на содержание и меньшее количество непредвиденных ситуаций зимой», — подчёркивает Д. Фриденберга.

Такой подход, при котором техническое обновление сочетается с грамотным финансовым планированием, помогает и товариществам собственников квартир формировать стабильные бюджеты и планировать расходы прогнозируемо, а не импульсивно.

Зима как стандартный этап управления

Благодаря своевременной подготовке зимний сезон не является периодом, требующим чрезвычайных операций, а становится временем постоянного мониторинга систем. Отопительные системы работают равномернее, решения по водоснабжению сохраняют стабильность, а зоны общего пользования остаются безопасными.

Также коммуникация с жителями — предоставление практических советов по правильной вентиляции или своевременному сообщению о мелких проблемах — снижает риски и способствует лучшему сотрудничеству.