«Никто не следит, никто не проверяет!» – эксперт по рыбалке возмущён мордами подо льдом в Даугаве 0 3112

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Никто не следит, никто не проверяет!» – эксперт по рыбалке возмущён мордами подо льдом в Даугаве
ФОТО: скриншот видео TV3

Ещё до вступления в силу запрета находиться на льду Даугавы в Риге, в программу Bez Tabu обратился знаток рыбалки Арвис Анчевскис, рассказав о, по его мнению, недопустимой ситуации, замеченной на реке.

Самые наблюдательные жители наверняка обратили внимание на застывшие во льду жерди с флажками и световыми сигналами на импровизированных мачтах. Однако лишь немногие догадываются, что происходит подо льдом, сообщает передача Bez Tabu (TV3).

Благодаря современным технологиям Арвис и его единомышленники заглянули в глубины Даугавы и обнаружили, что подо льдом всё ещё находятся рыболовные морды (верши, рыболовные снасти-ловушки).

По мнению Арвиса, рыбаки зимой, когда на реке образуется толстый лёд, обязаны вытаскивать сети со дна, так как сейчас за ними никто не следит, а проверки проводить невозможно.

Другой вопрос — куда денутся десятки метров этих сетей, когда на Даугаве начнётся ледоход. Существует риск, что ловушки для рыбы, гонимые шугой и течением, просто превратятся в загрязнение в нижнем течении.

В Риге разрешения на рыболовство в Даугаве выдаёт Департамент жилья и окружающей среды самоуправления. Передача Bez Tabu выяснила, что сейчас активно действуют семь предприятий, занимающихся промыслом. А вот где и как происходит лов, контролирует Государственная служба охраны окружающей среды.

"Во льду застряли так называемые стодеры — обозначения рыболовных орудий. Морды находятся на дне реки, и их нахождение подо льдом существенно не влияет на объёмы или хозяйственную ценность улова. Кроме того, ловля с помощью морд на речную миногу в Даугаве не запрещена и не будет запрещена до 1 мая, а нормативное регулирование не предусматривает конкретных сроков для проверки или извлечения морд. Ограничения на их использование вступят в силу только с 1 мая", - указали в службе.

Служба добавляет, что в настоящий момент подо льдом находятся морды на миногу, принадлежащие рыбацкому кооперативу «Vecdaugava» из Мангалсалы. Связаться с ловцами миноги на момент подготовки сюжета Bez Tabu не удалось.

#рыбалка #экология #технологии #Даугава
