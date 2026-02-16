Baltijas balss logotype
На ряде региональных автобусных маршрутов вступают в силу изменения 0 835

Наша Латвия
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
На ряде региональных автобусных маршрутов вступают в силу изменения
ФОТО: LETA

С сегодняшнего дня на нескольких региональных автобусных маршрутах вступают в силу изменения, сообщили агентству ЛЕТА в Автотранспортной дирекции (АТД).

В дирекции информируют, что с сегодняшнего дня на региональных автобусных маршрутах в Видземе в направлении Гулбене, Дауксте, Яунгулбене, Мадоны, Пуйдзули, Тирзы, Велене, Адулены, Стари, Алуксне, Балви, Силациемса изменено время отправления некоторых рейсов, а также в расписания добавлены остановки. В Гулбенском крае изменения адаптированы к потребностям школьников.

Одновременно остановку «Гривини» в Цесисском крае с сегодняшнего дня пассажиры смогут использовать на всех рейсах регионального маршрута Валмиера–Цесис и на некоторых рейсах маршрута Цесис–Валмиера–Айнажи.

В региональном автобусном маршруте Лимбажи–Вилькене–Салацгрива в рейсах название остановки «Поворот на Алою» изменено на «Ezerkrogs».

На региональном автобусном маршруте Елгава–Лиелсесава пассажиры впредь смогут садиться и выходить на остановке «Райни», которая после недавно завершенных ремонтных работ расположена в новом месте. Вместо одной остановки созданы две — по одной на каждой стороне дороги.

Тем временем в Екабпилсском крае с сегодняшнего дня закрывается региональный маршрут Екабпилс–Цукурини. В связи с этим на маршруте Екабпилс–Дунава по рабочим дням автобус во всех рейсах будет курсировать только до Дунавы или от нее. Одновременно принято решение без софинансирования самоуправления и только за счет государственной дотации продолжить обеспечение регионального автобусного сообщения на участке Рубени–Слате в маршрутах Екабпилс–Заса–Слате–Рубени и Заса–Геркени–Слате–Рубени, не изменяя расписание двух ранее софинансируемых рейсов.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте «atd.lv» в разделе «Расписания» или на портале «1188.lv» в разделе «Транспорт», а также на автобусных остановках и автовокзалах.

#транспорт #остановки #автобусы #дорожное движение #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
