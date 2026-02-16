Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В понедельник в Латгале будет солнечно; местами уже побит рекорд 16 февраля 0 442

Наша Латвия
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В понедельник в Латгале будет солнечно; местами уже побит рекорд 16 февраля
ФОТО: LETA

В понедельник в Латгале ожидается преимущественно солнечная погода, в остальных регионах страны будет облачно, местами небо прояснится, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Местами возможен небольшой снег. Сохранится слабый ветер или штиль, поэтому в отдельных местах — главным образом в городах — ожидается плохое качество воздуха.

Температура воздуха повысится до -3…-10 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, ветра практически не будет — возможен высокий уровень загрязнения воздуха. Температура воздуха повысится до -6 градусов.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление — 1013–1015 гектопаскалей на уровне моря.

В Лиепае и Руцаве побит рекорд 16 февраля; самое холодное утро — в Латгале

В Лиепае и Руцаве вторую ночь подряд побит рекорд минимальной температуры, а самое холодное утро понедельника было в Латгале, свидетельствует метеорологическая информация, пишет ЛЕТА.

На станции наблюдений в Лиепае минимальная температура воздуха до 5 часов утра составила -24 градуса, в Руцаве — минус 26,1 градуса. Такой сильный мороз 16 февраля на этих станциях зарегистрирован впервые.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), в пять утра температура воздуха составляла от -4,1 градуса в Айнажи и -6,4 градуса на Колке до -29,6 градуса на метеостанции в Даугавпилсе, пишет ЛЕТА.

Рекорд холода 16 февраля в Даугавпилсе, а также в целом по стране составляет -33,8 градуса и был зафиксирован в 1979 году.

Согласно информации «Latvijas Valsts ceļi», самая низкая температура воздуха ночью была минус 25 градусов в Южно-Курземском крае и -27…-28 градусов в окрестностях Даугавпилса и в Лудзенском крае.

Небо преимущественно облачное, в районе Лиепаи и в части Латгале — ясное. Местами идет небольшой снег.

Толщина снежного покрова на станциях наблюдений — от шести сантиметров в Мерсрагсе и семи сантиметров на Колке, Даугавгриве, Айнажи и Руйиене до 54 сантиметров в Сили Ливанского края и 57 сантиметров в Дагде.

Преобладает слабый ветер или штиль. Местами дымка. Качество воздуха в основном среднее, в Резекне — плохое. В утренние часы, с ростом интенсивности движения и более активным отоплением печей, качество воздуха может ухудшиться и в других городах.

В Риге облачно, ветра практически нет, температура воздуха -9…-12 градусов. Толщина снежного покрова на станции наблюдений в центре города — 24 сантиметра.

Максимальная температура воздуха в воскресенье в сети наблюдений ЛЦОСГМ составила от -0,7 градуса в Колке до -12,0 градуса в Стальгене.

Самая высокая температура воздуха в Европе 15 февраля составила +26 градусов на Крите. Самая низкая температура в ночь на понедельник — -34 градуса на севере Норвегии и -36 градусов в России.

Читайте нас также:
#климат #погода #Латвия #рекорды #LETA #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео