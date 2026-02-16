В понедельник в Латгале ожидается преимущественно солнечная погода, в остальных регионах страны будет облачно, местами небо прояснится, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Местами возможен небольшой снег. Сохранится слабый ветер или штиль, поэтому в отдельных местах — главным образом в городах — ожидается плохое качество воздуха.

Температура воздуха повысится до -3…-10 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, ветра практически не будет — возможен высокий уровень загрязнения воздуха. Температура воздуха повысится до -6 градусов.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление — 1013–1015 гектопаскалей на уровне моря.

В Лиепае и Руцаве побит рекорд 16 февраля; самое холодное утро — в Латгале

В Лиепае и Руцаве вторую ночь подряд побит рекорд минимальной температуры, а самое холодное утро понедельника было в Латгале, свидетельствует метеорологическая информация, пишет ЛЕТА.

На станции наблюдений в Лиепае минимальная температура воздуха до 5 часов утра составила -24 градуса, в Руцаве — минус 26,1 градуса. Такой сильный мороз 16 февраля на этих станциях зарегистрирован впервые.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), в пять утра температура воздуха составляла от -4,1 градуса в Айнажи и -6,4 градуса на Колке до -29,6 градуса на метеостанции в Даугавпилсе, пишет ЛЕТА.

Рекорд холода 16 февраля в Даугавпилсе, а также в целом по стране составляет -33,8 градуса и был зафиксирован в 1979 году.

Согласно информации «Latvijas Valsts ceļi», самая низкая температура воздуха ночью была минус 25 градусов в Южно-Курземском крае и -27…-28 градусов в окрестностях Даугавпилса и в Лудзенском крае.

Небо преимущественно облачное, в районе Лиепаи и в части Латгале — ясное. Местами идет небольшой снег.

Толщина снежного покрова на станциях наблюдений — от шести сантиметров в Мерсрагсе и семи сантиметров на Колке, Даугавгриве, Айнажи и Руйиене до 54 сантиметров в Сили Ливанского края и 57 сантиметров в Дагде.

Преобладает слабый ветер или штиль. Местами дымка. Качество воздуха в основном среднее, в Резекне — плохое. В утренние часы, с ростом интенсивности движения и более активным отоплением печей, качество воздуха может ухудшиться и в других городах.

В Риге облачно, ветра практически нет, температура воздуха -9…-12 градусов. Толщина снежного покрова на станции наблюдений в центре города — 24 сантиметра.

Максимальная температура воздуха в воскресенье в сети наблюдений ЛЦОСГМ составила от -0,7 градуса в Колке до -12,0 градуса в Стальгене.

Самая высокая температура воздуха в Европе 15 февраля составила +26 градусов на Крите. Самая низкая температура в ночь на понедельник — -34 градуса на севере Норвегии и -36 градусов в России.