1. Обеспеченность организма витаминами

«Витамины – это супероткрытие науки! Это просто чудо. В случае дефицита того же витамина С мы можем решить это очень просто в любое время года – пропить его дополнительно, тогда как раньше люди умирали от той же цинги, и никто им не мог помочь...

Витамины нужны для правильного протекания обменных процессов, нормальной работы нервной системы, формирования мышц и костей, защиты организма от инфекций и влияния свободных радикалов – частиц, которые повреждают клетки, вызывают воспалительные процессы… Все это сегодня знают – даже маленькие дети.

При этом всеобщая осведомленность общества о важности витаминов для здоровья человека имеет свои минусы. Популярный принцип многих: чем больше съем витаминов, тем буду здоровее и моложе - вообще не работает! Так же как и убеждение, что все недомогания можно исправить приемом самоназначенных биологически активных добавок...» – объясняет гастроэнтеролог Олеся Басина.

По словам доктора, потребность в витаминах обусловлена многими факторами: возрастом, полом, образом жизни и состоянием здоровья. Следует учитывать уровень физической активности, рацион питания, особенности профессиональной деятельности и даже климат, в котором мы живем. Поэтому так важна тонкая профессиональная настройка того, что называется «выверенной схемой приема человеком биологически активных добавок.

Прием витаминов - подспорье для здоровья, но только если все происходит медицински грамотно. Это как с заправкой автомобиля: одна машина едет исключительно на бензине, вторая – на дизельном топливе, а третья - вообще на электричестве. Употреблять витамины хаотично — большая ошибка, так как их передозировка может быть опасна.

По мнению фармацевта Ирины Корчагиной, витамины подбираются строго индивидуально. Скажем, если человек ест мало фруктов, не любит кислую капусту и ягоды, то ему при отсутствии противопоказаний можно несколько раз в год курсами пропить витамин С (мощный антиоксидант), который его поддержит в противостоянии разного рода инфекциям и болезненным состояниям. Тем более что сегодня есть препарат витамина С, не раздражающий слизистую желудка.

«Добавлю, что ученые Сиднейского технологического университета (данные Environment International) пришли к выводу, что витамин C может ослаблять вред, который загрязненный воздух причиняет легким, – так что жителям городов точно нужно есть лимоны, красный перец, киви...»

2. Если желудочно-кишечный тракт плохо работает, не все витамины, получаемые с пищей, нормально усвоятся!

«Когда ко мне приходят пациенты с проблемами желудочно-кишечного тракта, то я могу предположить у них нехватку витаминов B9, B12, B6 и очень часто железа из-за элементарного нарушения их всасывания или образования. Некоторые витамины не могут усвоиться организмом из-за недостатка ферментов, остеопороза, анемии и так далее. Опять же, дефицит витаминов провоцируют противосудорожные препараты, антикоагулянты (разжижают кровь), нейролептики (нормализуют психическую деятельность), антибиотики. Параллельно с лечением конкретного диагноза человека проверяю лабораторно свои подозрения, чтобы, если что, восполнить витаминный дефицит.

Тот же витамин B12 способствует нормальным психологическим функциям: помогает уменьшить усталость и слабость, способствует нормальному психологическому функционированию и нормальному функционированию нервной системы, – объясняет гастроэнтеролог клиники VCA Aura. - А при атрофическом гастрите (заболевание, при котором происходит истончение слизистой желудка), а также людям после ряда операций на ЖКТ мы точно назначаем витамин B12».

Доктор Олеся Басина напоминает, что, так как витамины мы получаем с едой, очень важно иметь здоровый желудок (чтобы все попадающее в него хорошо усваивалось) и непременно полноценное, разнообразное меню. «Не будет добра, если постоянно питаться исключительно булочками и разного рода фастфудом, – подчеркивает доктор. – Нам нужны здоровые зерновые продукты, белок, зелень, фрукты и овощи, творог и так далее. Мы есть то, что мы едим. И чем разнообразнее и полноценнее питание, тем больше разных витаминов будет получать организм.

Скажем, витамин K, участвующий в процессе свертывания крови, есть в зеленой листовой зелени, капусте и печени. Частично этот витамин вырабатывается микробиотой нашего кишечника, если с ней все нормально... А значит, если кто-то не ест зелень и имеет проблемы с кишечником, может не избежать проблем со свертываемостью крови...

«Добавлю, что витамин К нам также нужен для кальциевого обмена, он способствует усвоению кальция и отложению его там где надо, важен для крепости костей. А еще отвечает за доставку кальция, синтез протромбина в печени и свертываемость крови. Этот витамин играет большую роль в обмене веществ в костной и соединительной тканях и участвует в производстве 16 белков... Если у человека имеется риск остеопороза и частых переломов или уже были переломы — да, мы можем порекомендовать добавить этот витамин в свой рацион в виде аптечных препаратов. Здоровому молодому человеку для профилактики крепости костей этот витамин необязателен для дополнительного приема, – добавляет заведующая аптекой предприятия Mēness aptieka Ирина Корчагина. - Именно поэтому нам всегда так важно побеседовать с каждым обратившимся к нам за советом, чтобы разобраться в необходимости приема того или иного витамина, о которых мы, фармацевты, знаем все, но каждый день узнаем много нового...»

3. Совершенно необходимый витамин D не заменяет... прогулок на свежем воздухе

«Мне кажется очень важным донести до людей то, что, например, тот же витамин D, дополнительный прием которого нужен просто очень многим жителям Латвии круглогодично (лабораторный анализ следует делать как минимум раз в год), не исключает здорового образа жизни. Говорю пациентам, что следует принимать витамин D в профилактической дозе, но при этом прошу начать гулять на свежем воздухе, делать зарядку по утрам и включить, наконец, в рацион все необходимые продукты, в том числе жирную рыбу», – рассказывает гастроэнтеролог клиники VCA Aura.

«Между тем, по данным разных исследований, от 50 до 75% населения Земли страдает от недостатка витамина D разной степени выраженности. Это жирорастворимый витамин, который способствует нормальному функционированию иммунной системы, усвоению и использованию кальция и фосфора. Он же помогает поддерживать здоровье костей и зубов, нормальную функцию мышц и помогает поддерживать нужный уровень кальция в крови.

Витамин помогает делу поддержания крепких и здоровых зубов, играет не последнюю роль в процессе деления клеток, - уточняет фармацевт Ирина Корчагина. – Без него невозможно полноценное функционирование организма. Его влияние распространяется далеко за пределы скелетной системы: дефицит витамина приводит к риску возникновения болезней почек, сердечно-сосудистых патологий, заболеваний мужской и женской мочеполовой системы. Его недостаток повышает риск снижения когнитивных функций и даже появления деменции. Приходите к фармацевтам, специалист всегда подберет правильную дозу приема витамина D, что очень важно...»

Фамацевт Mēness aptieka напоминает, что витамин D содержится в яичном желтке, кисломолочных продуктах, сыре, твороге, сливочном масле, печени рыб, морепродуктах. Поэтому люди, у которых аллергия на молочный белок, непереносимость лактозы, а также строгие вегетарианцы, получающие его из пищи еще меньше, должны следить за его уровнем особенно пристально.

4. Дефицит железа требует поиска причины и, как правило, дополнительного приема

«Нередко сталкиваюсь с анемиями у пациентов, – уточняет доктор Олеся Басина. - Эта проблема касается примерно 1,62 миллиарда человек во всем мире, что составляет 24,8% от общей численности населения мира (McLean et al., 2009).

Если уровень гемоглобина ниже 120 г/л у женщин и ниже 130 г/л у мужчин, то это уже сигнал неблагополучия, который чаще всего вызван дефицитом железа. Проблема частая, требующая консультации врача, с другой – коррекции. Нужно включать в рацион питания мясо, морепродукты, печень, шиповник – это как минимум. Как максимум – пропить курс препаратов железа».

Гастроэнтеролог настаивает, что в случае дефицита железа надо всегда консультироваться с врачом и искать причину: почему возник этот дефицит?

К слову, кроме нехватки железа, гемоглобин снижается при беременности, дефиците витамина В12 и фолиевой кислоты (они способствуют усвоению железа), при заболеваниях печени, обильной кровопотере из-за раны, операции или хронического внутреннего кровотечения; при хронической почечной недостаточности, нарушениях продукции эритроцитов на клеточном уровне, различных заболеваниях крови и костного мозга.

Конечно, также вегетарианцы и веганы подвержены повышенному риску дефицита железа, поскольку железо из растительных источников усваивается медленнее.

«Современные препараты железа довольно хорошо усваиваются организмом, – обращает внимание фармацевт. - Но я всегда объясняю, что их можно принимать во время еды (но только не с кофе, чаем, молочными продуктами и препаратами кальция), чтобы снизить нагрузку на ЖКТ и избежать той же тошноты, – уточняет фармацевт Ирина Корчагина. - Не все знают, что витамин С способствует усвоению негемового железа (из растений), поэтому рекомендуется дополнять вашу еду такими растениями, как перец, брокколи и петрушка».

5. Советуйтесь с врачами и фармацевтами – это главное правило успеха, если вы думаете о дополнительном приеме витаминов и минералов

Не допускайте передозировки витаминов: нельзя, например, принимать комплексные витамины и дублировать их еще и отдельным приемом.

Расскажите своему фармацевту обо всех бадах, которые употребляете, – этот разговор позволит избежать невольных ошибок и получить отличный результат!

Витамины, конечно же, лучше всего получать, разнообразя свой рацион, включая в него и рыбу, и овощи, и фрукты.

6. Какие витамины можно принимать дополнительно? Каждому — свои!

Если вы, скажем, активно занимаетесь спортом – скорее всего, вам нужны магний и витамины группы В. При беременности критически важна фолиевая кислота. Ведете «офисный» образ жизни — скорее всего, врач порекомендует вам омега-3 кислоты и витамины группы В. Испытываете зимний стресс, хандрите, тяжело просыпаетесь утром — нужны магний, кальций и витамины В. Много бываете среди людей, но не хотите подхватить «простудный» вирус — можно попить поливитамины, в составе которых есть витамины группы В, С, кальций, магний, селен. Или просто препарат витамина С, уже сразу с цинком.

Доктор Олеся Басина напоминает, что витамины не станут залогом крепкого здоровья, если вы курите, не занимаетесь спортом и вообще малоактивны, питаетесь жирной и сладкой пищей, злоупотребляете спиртным, мало спите, живете в постоянном стрессе и так далее. Но если вы стремитесь наладить здоровый образ жизни, то витамины (при грамотном приеме) помогут вам стать физически и морально стабильнее.

Секрет успеха приема витаминов – в консультации с врачом и фармацевтом, четком соблюдении их рекомендаций и, повторим еще раз, в разнообразном, полноценном питании.