В следующем году в Иманте планируется объединить два детских сада со специальными образовательными программами, свидетельствует проект решения Рижской думы о мерах по совершенствованию сети образовательных учреждений самоуправления в 2026 году, пишет ЛЕТА.

В этом году с 31 августа планируется ликвидировать Рижское 8-е дошкольное образовательное учреждение, передав реализацию общеобразовательных программ Рижскому 197-му дошкольному образовательному учреждению. Кроме того, с 1 сентября 197-е дошкольное образовательное учреждение будет называться Рижская Даугавгривская дошкольная школа.

Также 31 августа планируется ликвидировать Рижское 232-е дошкольное образовательное учреждение, передав реализацию общеобразовательной программы Рижскому дошкольному образовательному учреждению «Rūķītis».

В планах также ликвидация детского сада «Liepiņa» с передачей реализации программ Рижскому 169-му дошкольному образовательному учреждению. После реформы с 1 сентября 169-е учреждение будет называться Рижская Саркандаугавская дошкольная школа.

Ликвидация коснется и 81-го дошкольного учреждения — программы будет реализовывать «Kamolītis». После ликвидации 172-го детского сада программы обеспечит Рижское 173-е дошкольное образовательное учреждение.

С 31 августа, после ликвидации Рижского 125-го дошкольного учреждения, общеобразовательные программы будет реализовывать 229-е дошкольное учреждение. В свою очередь программу ликвидируемого Рижского 7-го дошкольного учреждения обеспечит Рижское 41-е дошкольное образовательное учреждение.

Рижский 104-й детский сад будет присоединен к дошкольному учреждению «Kurzeme», а детский сад «Margrietiņa» — к «Kamenīte». Рижское дошкольное учреждение «Zilbīte» будет присоединено к «Dzintariņš», предусматривает проект решения.

Дума также планирует реорганизовать Рижское 44-е дошкольное образовательное учреждение и Рижскую Гризинькалнскую дошкольную школу, объединив их и с 1 сентября создав новое учреждение по адресу улица Варну, 13а, с названием Рижское дошкольное образовательное учреждение «Grīziņkalns».

Предусмотрена и реорганизация Рижского 132-го дошкольного образовательного учреждения «Ieviņa» и Рижского дошкольного учреждения «Sprīdītis» с их объединением и созданием с 1 сентября нового учреждения по адресу улица Парслас, 16 под названием Рижское дошкольное образовательное учреждение «Pumpuriņi».

Также будут реорганизованы Рижское 124-е дошкольное образовательное учреждение «Dzērvenīte» и Рижская Зиепниеккалнская дошкольная школа, которые объединят и с 1 сентября создадут новое учреждение — Рижское дошкольное образовательное учреждение «Ziepniekkalns» на улице Светес, 7.

Кроме того, дума планирует определить, что в 2027 году будет объединено Рижское дошкольное образовательное учреждение «Imanta» с Рижским дошкольным образовательным учреждением «Dardedze», оценив предложение специальных дошкольных образовательных программ в районе Иманта. Согласно опубликованной информации, оба учреждения реализуют специальные образовательные программы.

По этим и другим изменениям в сети образовательных учреждений столицы Комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту примет решение на заседании в четверг, 19 февраля, в 12.00. Затем соответствующее решение должно быть поддержано на заседании думы.

Ранее заместитель председателя думы Вилнис Кирсис заявил, что запланированные изменения в сети муниципальных дошкольных учреждений Риги в наибольшей степени затронут такие районы, как Вецмилгравис, Ильгюциемс и Кенгарагс.

Он сообщил, что в Риге планируется физически закрыть десять зданий детских садов, а еще несколько учреждений будут реорганизованы, что означает сохранение детских садов на этих местах, но их юридическое объединение, что позволит сэкономить административные ресурсы. В качестве примера вице-мэр привел два соседних детских сада на улице Слокас, 126 и 126a, чьи администрации и делопроизводство будут объединены.

Кирсис подчеркнул, что в случаях, когда физические места предоставления услуги сохраняются, родителям не стоит беспокоиться, а там, где детские сады будут полностью закрыты, другие дошкольные учреждения находятся всего в нескольких кварталах.