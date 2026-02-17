Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Десятки работодателей Латвии несправедливо эксплуатируют украинских беженцев 2 1311

Наша Латвия
Дата публикации: 17.02.2026
LETA
Изображение к статье: Десятки работодателей Латвии несправедливо эксплуатируют украинских беженцев
ФОТО: Unsplash

По меньшей мере несколько десятков предпринимателей несправедливо используют украинских мирных жителей, бежавших от войны, сообщают общественные СМИ.

К таким выводам пришла организация "Убежище "Надежный дом"". Государственная инспекция труда (ГИТ) также подтверждает, что растет число жалоб от граждан третьих стран, в том числе украинцев. Жалобы касаются как невыплаты заработной платы работнику, так и отсутствия трудового договора или иной несправедливой эксплуатации.

Николай прибыл в Латвию вскоре после начала войны, еще будучи несовершеннолетним. Он искал работу и нашел ее. Работал на складе, где приходилось принимать и обрабатывать заказы, упаковывать товары.

"Я нашел работу примерно через месяц. Меня приняли на работу, но без договора. За первый месяц мне заплатили, а за остальные два - нет. Я проработал там три месяца", - рассказал украинец.

Граждане Украины, получившие международную защиту, имеют право работать в Латвии как любые другие граждане.

"Украинцы действительно пытаются работать, ищут работу. Но, к сожалению, у меня сложилось впечатление, что латвийские работодатели очень нечестны, нанимая украинских граждан", - сказала юрист организации Гита Мирушкина.

В прошлом году в "Убежище "Надежный дом"" обратились за помощью по вопросам трудового права 38 украинцев. Организация помогла шести украинцам подготовить иски в суд. Например, работодатель заставлял уборщицу работать 250-400 часов в месяц. Он платил за минимальное количество часов.

"Иск уже превышает 11 000 [евро], он сейчас находится на рассмотрении в суде", - рассказала Мирушкина.

Многие украинцы, испытывая благодарность за мирное небо над головой, безоговорочно доверяют своим работодателям. Кроме того, не желая жить на пособия, они соглашаются на несправедливые предложения о работе.

Читайте нас также:
#украинские беженцы #Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • YY
    Yu Yu
    17-го февраля

    тысячи работодателей по всему миру несправедливо эксплуатируют украинских "беженцев". Я бы сказал -Гастарбайтеров . Ну а с другой стороны- можно полноценно вкусить результаты "языковой политики" братской страны, по отношению, и к братьям украинцам. Я думал только страна агрессор несправедлива.. а тут, вон оно как... ну все таки НЕ РАБЫ.. зарплату то платят

    24
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го февраля

    Ну а как без знания языка?

    Пусть скажут спасибо, что хоть такая работа есть!

    31
    7

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео