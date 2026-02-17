По меньшей мере несколько десятков предпринимателей несправедливо используют украинских мирных жителей, бежавших от войны, сообщают общественные СМИ.

К таким выводам пришла организация "Убежище "Надежный дом"". Государственная инспекция труда (ГИТ) также подтверждает, что растет число жалоб от граждан третьих стран, в том числе украинцев. Жалобы касаются как невыплаты заработной платы работнику, так и отсутствия трудового договора или иной несправедливой эксплуатации.

Николай прибыл в Латвию вскоре после начала войны, еще будучи несовершеннолетним. Он искал работу и нашел ее. Работал на складе, где приходилось принимать и обрабатывать заказы, упаковывать товары.

"Я нашел работу примерно через месяц. Меня приняли на работу, но без договора. За первый месяц мне заплатили, а за остальные два - нет. Я проработал там три месяца", - рассказал украинец.

Граждане Украины, получившие международную защиту, имеют право работать в Латвии как любые другие граждане.

"Украинцы действительно пытаются работать, ищут работу. Но, к сожалению, у меня сложилось впечатление, что латвийские работодатели очень нечестны, нанимая украинских граждан", - сказала юрист организации Гита Мирушкина.

В прошлом году в "Убежище "Надежный дом"" обратились за помощью по вопросам трудового права 38 украинцев. Организация помогла шести украинцам подготовить иски в суд. Например, работодатель заставлял уборщицу работать 250-400 часов в месяц. Он платил за минимальное количество часов.

"Иск уже превышает 11 000 [евро], он сейчас находится на рассмотрении в суде", - рассказала Мирушкина.

Многие украинцы, испытывая благодарность за мирное небо над головой, безоговорочно доверяют своим работодателям. Кроме того, не желая жить на пособия, они соглашаются на несправедливые предложения о работе.