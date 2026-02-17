Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рождение детей уменьшает размер пенсии, особенно в Латвии 0 3791

Наша Латвия
Дата публикации: 17.02.2026
LETA
Изображение к статье: Рождение детей уменьшает размер пенсии, особенно в Латвии

Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Pensions at a Glance 2025", в Латвии наблюдается одно из самых значительных в Европе негативных воздействий на пенсии женщин, которые находились в отпуске по уходу за ребенком, пишет Diena.

В целом государственные пенсионные системы стран ОЭСР компенсируют примерно половину влияния пятилетнего перерыва в работе, который случается у матери с двумя детьми. В среднем по странам ОЭСР этот пятилетний перерыв в работе снижает пенсии матерей с двумя детьми на 4% от средней заработной платы. При этом этот пятилетний перерыв сокращает продолжительность карьеры на 11%.

В странах с отсутствующими или очень слабыми механизмами компенсации, например, в Израиле и Турции, пятилетний перерыв в работе из-за ухода за ребенком снижает пенсии на целых 11%. В восьми странах ОЭСР влияние такого перерыва в работе составляет менее 1% по сравнению с женщинами, не имеющими детей и проработавшими всю свою трудовую жизнь без перерывов.

Как отмечает старший эксперт департамента социального страхования Министерства благосостояния Даце Трушинска, закон о государственных пенсиях предусматривает включение в страховой период периодов, когда человек не был экономически активен, например, находился в отпуске по уходу за ребенком. Следует отметить, что за человека, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, вносятся взносы социального страхования из специального бюджета или основного государственного базового бюджета. Следовательно, время, проведенное в уходе за ребенком, также формирует страховой стаж, который учитывается при назначении и начислении пенсии по старости.

"Следует учитывать, что пенсия отражает всю трудовую жизнь человека. Если женщина получала меньшую зарплату, чем мужчина, или работала периодически или неполный рабочий день, это влияет на размер ее пенсии. Эти обстоятельства не всегда связаны с воспитанием ребенка, поскольку отцы все чаще берут на себя большую роль в семейной жизни и воспитании детей", - говорит Трушинска.

Читайте нас также:
#Латвия #пенсии #женщины #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
0
7
0
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео