Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Pensions at a Glance 2025", в Латвии наблюдается одно из самых значительных в Европе негативных воздействий на пенсии женщин, которые находились в отпуске по уходу за ребенком, пишет Diena.

В целом государственные пенсионные системы стран ОЭСР компенсируют примерно половину влияния пятилетнего перерыва в работе, который случается у матери с двумя детьми. В среднем по странам ОЭСР этот пятилетний перерыв в работе снижает пенсии матерей с двумя детьми на 4% от средней заработной платы. При этом этот пятилетний перерыв сокращает продолжительность карьеры на 11%.

В странах с отсутствующими или очень слабыми механизмами компенсации, например, в Израиле и Турции, пятилетний перерыв в работе из-за ухода за ребенком снижает пенсии на целых 11%. В восьми странах ОЭСР влияние такого перерыва в работе составляет менее 1% по сравнению с женщинами, не имеющими детей и проработавшими всю свою трудовую жизнь без перерывов.

Как отмечает старший эксперт департамента социального страхования Министерства благосостояния Даце Трушинска, закон о государственных пенсиях предусматривает включение в страховой период периодов, когда человек не был экономически активен, например, находился в отпуске по уходу за ребенком. Следует отметить, что за человека, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, вносятся взносы социального страхования из специального бюджета или основного государственного базового бюджета. Следовательно, время, проведенное в уходе за ребенком, также формирует страховой стаж, который учитывается при назначении и начислении пенсии по старости.

"Следует учитывать, что пенсия отражает всю трудовую жизнь человека. Если женщина получала меньшую зарплату, чем мужчина, или работала периодически или неполный рабочий день, это влияет на размер ее пенсии. Эти обстоятельства не всегда связаны с воспитанием ребенка, поскольку отцы все чаще берут на себя большую роль в семейной жизни и воспитании детей", - говорит Трушинска.