Возвращаясь с работы домой, жительница Руцавы Дайга заметила на лесной дороге в Ечах Южно-Курземского края стадо зубров и сняла его на видео. Сначала животные находились на дороге, но при приближении автомобиля стремительно убежали в сторону леса.

Во Всемирном фонде природы порталу «tv3.lv» сообщили, что это единственное в Латвии стадо диких зубров, которое вне лугов Папе живет уже почти 20 лет.

Видео Дайги публикуется (посмотреть можно здесь) без звука, однако в оригинальной версии слышны и комментарии автора, свидетельствующие о том, что встреча лицом к лицу с огромными травоядными вызывает восхищение и трепет. Ранее Дайга видела стадо зубров лишь однажды — когда животные паслись на лугу. В разговоре с «tv3.lv» она предположила, что место обитания зубров находится в природном парке Папе, примерно в восьми километрах от места съемки. «Перешли Лиепайско-Клайпедское шоссе», — допускает Дайга.

Однако представитель Всемирного фонда природы и рейнджер природного парка «Папе» Инт Меднис опровергает, что зубры являются постоянными обитателями парка. Он указывает, что стадо живет в дикой природе с 2007 года, когда животные вырвались с территории парка, а попытки их поймать и вернуть назад успеха не имели.

«Это здорово — видеть, как ранним утром или поздним вечером выстраивается очередь из автомобилей: люди снимают и фотографируют. Пока мы ловили и гоняли зубров, их почти невозможно было увидеть, потому что они воспринимали человека как врага. Теперь оснований бояться нет, людей они больше не считают опасными».

Сбежавшие из природного парка Папе животные — это европейские зубры (Bison bonasus). Крупнейшие травоядные Европы и родственники американского бизона, которые едва не были полностью истреблены в Польше, в Беловежской пуще, и чья численность за последние 70 лет шаг за шагом увеличилась с нескольких десятков особей примерно до 5000. В Латвии зубр в дикой природе в последний раз наблюдался в Средние века, однако до XIX века его содержали и на огражденных территориях.

В Латвии в дикой природе на юге Курземе обитает стадо примерно из 14 особей. Меднис лично по мере возможностей регулярно следит за перемещениями зубров. Например, на видео видно, что к стаду присоединились две молодые особи. «Сначала, когда они сбежали, их было семь. Можно сказать, что каждый год прибавляется по два», — оценивает Меднис.

«То, что происходит в лесах, мы не знаем. Зубров можно увидеть осенью и зимой, возможно, к стаду присоединяются отдельные особи из Литвы, поскольку недалеко от границы находится региональный природный парк, где с 90-х годов регулярно выпускают зубров в дикую природу», - уточнил Меднис.

Главный враг зубров в Латвии — не хищники, такие как волки, медведи или золотистые шакалы. Их выживание в большей степени зависит от доступности пищи, а также от препятствий, созданных человеком.

«Бывает, что они падают в канавы, в заболоченные места, и, конечно, опасность представляет автотранспорт. Другие факторы, влияющие на этих животных, — болезни и прочие природные условия», — пояснил Меднис.

Оценивая видео и собственные наблюдения, в целом Меднис считает, что животным в дикой природе Латвии живется хорошо. Время от времени стадо разделяется, но зимой всегда держится вместе. Молодые быки могут искать новые территории. Однако Меднис также прогнозирует, что в Латвии зубров никогда не будет сотнями, но пока у коров рождаются телята, шанс на выживание сохраняется.