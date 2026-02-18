В воскресенье, 22 февраля, температура воздуха в Латвии поднимется немного выше нуля, оттепель временами возможна и на следующей неделе, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В ближайшие сутки облака частично закроют небо и временами будет идти небольшой снег, ожидается небольшой мороз, в пятницу местами в Курземе столбик термометра поднимется на один градус выше нуля.

В субботу во многих районах ожидается метель, в воскресенье — также небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в конце недели составит 0..+3 градуса.

На следующей неделе, если сохранится активность циклонов, погода будет сравнительно тёплой, временами ожидаются снег и дождь. Существует также вероятность возвращения влияния антициклона, что означало бы более сухую и прохладную погоду.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие недели как температура воздуха, так и количество осадков будут близки к норме.