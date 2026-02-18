Baltijas balss logotype
Зоолог развеяла надежды, что сильный мороз уничтожит испанского слизня 0 1270

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зоолог развеяла надежды, что сильный мороз уничтожит испанского слизня
ФОТО: pixabay

Зоолог и представитель Латвийского музея природы Инта Ланге заявила, что снежный покров согревает растения, поверхность земли и слизней, тем самым опровергнув предположение о том, что сильные морозы этой зимой могут сократить численность инвазивного вида — испанского слизня.

"Помним, что снежный покров согревает растения и поверхность земли, а также согревает слизней", — сказала она в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 18 февраля.

Ланге напомнила, что такая зима, как в этом году — с минусовыми температурами и снежным покровом — для Латвии совершенно нормальна.

"Нужно помнить, что слизни не зимуют просто так. Обычно мы видим, как они ползают по поверхности земли, но на зиму они заползают в норы, зарываются в землю, в кротовые норы и норы грызунов, и там им хорошо, они могут откладывать яйца", — пояснила специалист.

Комарам и другим насекомым, а также слизням больше вредит бесснежный мороз — сильные холода при отсутствии снега.

"Так же, как и людям, когда мы переживаем, что в саду всё вымерзнет, тогда быстрее вымерзают и комары, и клещи", — отметила зоолог.

В этом году снег выпал ещё до того, как верхний слой почвы успел промёрзнуть. Это означает, что под снегом земля не сильно замёрзла. Для лесных животных такие погодные условия также благоприятны, поскольку под рыхлым снегом можно найти необходимую для выживания пищу.

"Людям определённо не нужно бросаться на помощь птицам, зверям и природе. Сейчас нет никаких экстремальных условий. Все, кто живёт в Латвии — и растения, и животные — находятся в нормальной климатической зоне. То, что зима и минусовые температуры, — это совершенно нормально", — подчеркнула представитель Латвийского музея природы.

Больше следует беспокоиться о том, какой будет весна. Природе может навредить, если весной будут как оттепели, так и резкие понижения температуры.

#климат #животные #Латвия #зима #насекомые #экология #снег #природа #температура
