Наша страна – ощутимо отстает от соседей по финансированию будущей интеллектуальной элиты. В Литве на обучение в вузах тратят, в абсолютном выражении, почти в 3,5 раза больше средств, чем в Латвии.
Учитывая, что в соседнем государстве живет в полтора раза больше людей — получим разницу на человека в 2,33 раза, в пользу литовцев.
22 вуза и 21 колледж
В плане свободы выбора у сегодняшнего выпускника — вроде бы глаза разбегаются. Совет по высшему образованию обобщил академические заведения республики. Среди них 11 государственных:
-
Латвийский университет,
-
Рижский технический университет,
-
Латвийский университет бионаук и технологий,
-
Рижский университет Страдиня,
-
Латвийская академия художеств,
-
Латвийская музыкальная академия Язепа Витола,
-
Латвийская академия культуры,
-
Даугавпилсский университет,
-
Латвийская академия национальной обороны,
-
Вентспилсская высшая школа,
-
Видземская высшая школа.
-
Частными лицами основаны также 11 вузов:
-
Рижская высшая школа Северных государств,
-
Высшая школа бизнеса, искусства и технологий RISEBA,
-
Институт транспорта и связи,
-
Высшая школа бизнеса Turība,
-
Балтийская международная академия,
-
Рижская Юридическая высшая школа,
-
заведение «Академия Лютера»,
-
Европейская Христианская академия,
-
Рижский аэронавигационный институт,
-
Высшая школа экономики и культуры,
-
Рижская школа экономики — Stockholm School of Ecoomics i Riga.
В системе высшего образования функционируют 14 государственных колледжей:
-
Малнавский колледж при Латвийском университете бионаук и технологий;
-
Колледж Красного Креста при Университете Страдиня;
-
Медицинский колледж при Университете Страдиня;
-
Рижский медицинский колледж при Латвийском Университете;
-
Рижский 1-й Медицинский колледж при ЛУ;
-
Даугавпилсский медицинский колледж при ДУ;
-
Лиепайский мореходный колледж при РТУ;
-
Олайнский технологический колледж при РТУ;
-
Колледж пожарно-спасательной службы и гражданской обороны;
-
Колледж Государственной полиции;
-
Колледж Государственной погранохраны; Рижский строительный колледж;
-
Рижский технический колледж;
-
Государственное агентство социальной интеграции.
Частными лицами в стране учреждены 7 колледжей:
-
Алберта;
-
Юридический;
-
Бухгалтерско-финансовый;
-
Управления бизнесом;
-
Рижский колледж менеджмента;
-
Морской колледж ovikotas;
-
Колледж гостиничного бизнеса HOTEL SCHOOL.
Кроме того, в Латвии дозволена деятельность филиалов двух иностранных вузов, обоих относящихся к карликовому Государству Ватикан. Рижский высший институт религиозных наук и Рижский институт теологии работают как филиалы Папского Латеранского университета (основан в 1773 году).
Консолидация на марше
Можно заметить, что в списке более не значится Латвийская спортивно-педагогическая академия (ЛСПА) — она прошла «консолидацию» с Университетом Страдиня. Соответственно, будущие тренеры станут учиться вместе с врачами. При этом, как указал канцлер Университета Страдиня Томс Бауманис, здание бывшего Института физкультуры амортизировано на 60%, ему необходимы вложения в 34 миллиона евро.
Спортивная педагогика характеризуется, увы, низкими критериями отбора — как по требованиям к экзаменационным оценкам, так и к плате за обучение. При этом около 50% студентов — отсеивается. На заседании Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре, господин Бауманис назвал в числе проблем ЛСПА очевидное «низкое международное влияние в науке» и, внезапно, «влияние геополитических рисков на исследования и обучение».
Что же сделал Университет Страдиня, присоединив вуз, из коего вышло немало прославленных чемпионов? Создали лабораторию изучения спортивного питания. А по деньгам — выделили 373 436 евро. То есть, чуть более 1% от необходимого объема...
Что еще раз указывает, что механическое слияние разных учебных заведений, к тому же находящихся на противоположных концах столицы (Университет — Ильгюциемс, Академия — Югла) — не обеспечивается реальными средствами.
По-прежнему не достигли уровня 2008 года
Да и вообще, вышеприведенный богатый ассортимент академических заведений как-то нивелируется тем, что в 2026 году бюджет высшего образования ЛР составит лишь 182,6 млн евро. А в далеком 2008 году в госбюджете Латвии на высшее образование предусматривалось финансирование более 235 миллионов евро!
Даже если учесть еще прогнозируемые дополнительно 10 млн евро, то в высшем образовании уровень, имевшийся 18 лет тому назад, по-прежнему не достигнут.
Для сравнения — в Литве в этом году финансирование высшего образования — 635,2 млн евро. То есть, в 3,47 раза больше, чем в нашей стране. При этом, Вильнюс обеспечил резкий скачок ассигнований на вузы именно в последние 3 года. Если с 2023 по 2026 гг. в Латвии увеличение финансирования высшего образования прошло на уровне 27%, то в Литве — на 171%!
При этом текущий год можно считать еще вполне благополучным для нашего высшего образования — ибо на студенческую скамью садится молодежь 2007-2008 гг. рождения, когда за каждый год в Латвии появилось на свет около 25 000 человек. А что же будет с многогранной системой вузов и колледжей спустя полтора десятилетия? Ведь в 2023-2024 гг. число родившихся колебалось около 14 000...
Знаковым показателем является количество студентов — при максимуме в 2005 году в 131 000, ныне оно не достигает и 80 000. При этом, численность получающих диплом за средства госбюджета в последние два десятилетия практически не меняется — составляя порядка 30 000. А это значит, что, в соответствии со снижением общего числа студентов, доля бюджетников — значительно выросла. К этому следует добавить постоянно растущее количество иностранных учащихся — уже около 10 000.
Рейтинги не блещут
Самые высокие показатели во всемирном рейтинге университетов 2026 года, занимает прославленный Тартуский университет (работает с 1632 года) — но и тот лишь, по разным критериям, смог подняться в топе на 301 по 350 место. Древний Вильнюсский университет (с 1579 года) разместился в диапазоне с 801 по 1000 место. Ну а два наших крупнейших вуза — ЛУ и РТУ, могут похвастаться лишь 1001-1200 местами.
Все это сказывается и на инновационном вкладе государства: среди 27 государств ЕС, в прошлом году, Эстония под номер 11 превосходила средний уровень. Ее индекс инноваций был выше, чем у таких стран «Старой Европы», как Италия и Испания. Литва с позицией под номером 18 превосходила Чехию, Польшу, Грецию. Ну а Латвии удалось опередить только Болгарию и Румынию, и прийти 3-й с конца!
Доктор философии Андрис Тейкманис, председатель Совета по высшему образованию, резюмировал: «Государства не становятся богаче, когда они могут позволить себе финансировать высшее образование. Они становятся богаче, когда его финансируют». Увы, Латвия, на властном уровне, по-прежнему не осознает, что и в сфере просвещения тоже царит рынок — а думает, что булки растут на деревьях...
ДОКТОРСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
В Эстонии за 7 лет выпустили 1662 доктора наук; в Литве — 2519, в Латвии — 1018.
Оставить комментарий(9)