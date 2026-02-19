Наша страна – ощутимо отстает от соседей по финансированию будущей интеллектуальной элиты. В Литве на обучение в вузах тратят, в абсолютном выражении, почти в 3,5 раза больше средств, чем в Латвии.

Учитывая, что в соседнем государстве живет в полтора раза больше людей — получим разницу на человека в 2,33 раза, в пользу литовцев.

22 вуза и 21 колледж

В плане свободы выбора у сегодняшнего выпускника — вроде бы глаза разбегаются. Совет по высшему образованию обобщил академические заведения республики. Среди них 11 государственных:

Латвийский университет,

Рижский технический университет,

Латвийский университет бионаук и технологий,

Рижский университет Страдиня,

Латвийская академия художеств,

Латвийская музыкальная академия Язепа Витола,

Латвийская академия культуры,

Даугавпилсский университет,

Латвийская академия национальной обороны,

Вентспилсская высшая школа,

Видземская высшая школа.

Частными лицами основаны также 11 вузов:

Рижская высшая школа Северных государств,

Высшая школа бизнеса, искусства и технологий RISEBA,

Институт транспорта и связи,

Высшая школа бизнеса Turība,

Балтийская международная академия,

Рижская Юридическая высшая школа,

заведение «Академия Лютера»,

Европейская Христианская академия,

Рижский аэронавигационный институт,

Высшая школа экономики и культуры,

Рижская школа экономики — Stockholm School of Ecoomics i Riga.

В системе высшего образования функционируют 14 государственных колледжей:

Малнавский колледж при Латвийском университете бионаук и технологий;

Колледж Красного Креста при Университете Страдиня;

Медицинский колледж при Университете Страдиня;

Рижский медицинский колледж при Латвийском Университете;

Рижский 1-й Медицинский колледж при ЛУ;

Даугавпилсский медицинский колледж при ДУ;

Лиепайский мореходный колледж при РТУ;

Олайнский технологический колледж при РТУ;

Колледж пожарно-спасательной службы и гражданской обороны;

Колледж Государственной полиции;

Колледж Государственной погранохраны; Рижский строительный колледж;

Рижский технический колледж;

Государственное агентство социальной интеграции.

Частными лицами в стране учреждены 7 колледжей:

Алберта;

Юридический;

Бухгалтерско-финансовый;

Управления бизнесом;

Рижский колледж менеджмента;

Морской колледж ovikotas;

Колледж гостиничного бизнеса HOTEL SCHOOL.

Кроме того, в Латвии дозволена деятельность филиалов двух иностранных вузов, обоих относящихся к карликовому Государству Ватикан. Рижский высший институт религиозных наук и Рижский институт теологии работают как филиалы Папского Латеранского университета (основан в 1773 году).

Консолидация на марше

Можно заметить, что в списке более не значится Латвийская спортивно-педагогическая академия (ЛСПА) — она прошла «консолидацию» с Университетом Страдиня. Соответственно, будущие тренеры станут учиться вместе с врачами. При этом, как указал канцлер Университета Страдиня Томс Бауманис, здание бывшего Института физкультуры амортизировано на 60%, ему необходимы вложения в 34 миллиона евро.

Спортивная педагогика характеризуется, увы, низкими критериями отбора — как по требованиям к экзаменационным оценкам, так и к плате за обучение. При этом около 50% студентов — отсеивается. На заседании Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре, господин Бауманис назвал в числе проблем ЛСПА очевидное «низкое международное влияние в науке» и, внезапно, «влияние геополитических рисков на исследования и обучение».

Что же сделал Университет Страдиня, присоединив вуз, из коего вышло немало прославленных чемпионов? Создали лабораторию изучения спортивного питания. А по деньгам — выделили 373 436 евро. То есть, чуть более 1% от необходимого объема...

Что еще раз указывает, что механическое слияние разных учебных заведений, к тому же находящихся на противоположных концах столицы (Университет — Ильгюциемс, Академия — Югла) — не обеспечивается реальными средствами.

По-прежнему не достигли уровня 2008 года

Да и вообще, вышеприведенный богатый ассортимент академических заведений как-то нивелируется тем, что в 2026 году бюджет высшего образования ЛР составит лишь 182,6 млн евро. А в далеком 2008 году в госбюджете Латвии на высшее образование предусматривалось финансирование более 235 миллионов евро!

Даже если учесть еще прогнозируемые дополнительно 10 млн евро, то в высшем образовании уровень, имевшийся 18 лет тому назад, по-прежнему не достигнут.

Для сравнения — в Литве в этом году финансирование высшего образования — 635,2 млн евро. То есть, в 3,47 раза больше, чем в нашей стране. При этом, Вильнюс обеспечил резкий скачок ассигнований на вузы именно в последние 3 года. Если с 2023 по 2026 гг. в Латвии увеличение финансирования высшего образования прошло на уровне 27%, то в Литве — на 171%!

При этом текущий год можно считать еще вполне благополучным для нашего высшего образования — ибо на студенческую скамью садится молодежь 2007-2008 гг. рождения, когда за каждый год в Латвии появилось на свет около 25 000 человек. А что же будет с многогранной системой вузов и колледжей спустя полтора десятилетия? Ведь в 2023-2024 гг. число родившихся колебалось около 14 000...

Знаковым показателем является количество студентов — при максимуме в 2005 году в 131 000, ныне оно не достигает и 80 000. При этом, численность получающих диплом за средства госбюджета в последние два десятилетия практически не меняется — составляя порядка 30 000. А это значит, что, в соответствии со снижением общего числа студентов, доля бюджетников — значительно выросла. К этому следует добавить постоянно растущее количество иностранных учащихся — уже около 10 000.

Рейтинги не блещут

Самые высокие показатели во всемирном рейтинге университетов 2026 года, занимает прославленный Тартуский университет (работает с 1632 года) — но и тот лишь, по разным критериям, смог подняться в топе на 301 по 350 место. Древний Вильнюсский университет (с 1579 года) разместился в диапазоне с 801 по 1000 место. Ну а два наших крупнейших вуза — ЛУ и РТУ, могут похвастаться лишь 1001-1200 местами.

Все это сказывается и на инновационном вкладе государства: среди 27 государств ЕС, в прошлом году, Эстония под номер 11 превосходила средний уровень. Ее индекс инноваций был выше, чем у таких стран «Старой Европы», как Италия и Испания. Литва с позицией под номером 18 превосходила Чехию, Польшу, Грецию. Ну а Латвии удалось опередить только Болгарию и Румынию, и прийти 3-й с конца!

Доктор философии Андрис Тейкманис, председатель Совета по высшему образованию, резюмировал: «Государства не становятся богаче, когда они могут позволить себе финансировать высшее образование. Они становятся богаче, когда его финансируют». Увы, Латвия, на властном уровне, по-прежнему не осознает, что и в сфере просвещения тоже царит рынок — а думает, что булки растут на деревьях...

ДОКТОРСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

В Эстонии за 7 лет выпустили 1662 доктора наук; в Литве — 2519, в Латвии — 1018.