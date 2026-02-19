Baltijas balss logotype
Куда пойти учиться? Торопитесь, 2026 год — последний благоприятный для учебы в Латвии 9 4748

Наша Латвия
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куда пойти учиться? Торопитесь, 2026 год — последний благоприятный для учебы в Латвии
ФОТО: LETA

Наша страна – ощутимо отстает от соседей по финансированию будущей интеллектуальной элиты. В Литве на обучение в вузах тратят, в абсолютном выражении, почти в 3,5 раза больше средств, чем в Латвии.

Учитывая, что в соседнем государстве живет в полтора раза больше людей — получим разницу на человека в 2,33 раза, в пользу литовцев.

22 вуза и 21 колледж

В плане свободы выбора у сегодняшнего выпускника — вроде бы глаза разбегаются. Совет по высшему образованию обобщил академические заведения республики. Среди них 11 государственных:

  • Латвийский университет,

  • Рижский технический университет,

  • Латвийский университет бионаук и технологий,

  • Рижский университет Страдиня,

  • Латвийская академия художеств,

  • Латвийская музыкальная академия Язепа Витола,

  • Латвийская академия культуры,

  • Даугавпилсский университет,

  • Латвийская академия национальной обороны,

  • Вентспилсская высшая школа,

  • Видземская высшая школа.

  • Частными лицами основаны также 11 вузов:

  • Рижская высшая школа Северных государств,

  • Высшая школа бизнеса, искусства и технологий RISEBA,

  • Институт транспорта и связи,

  • Высшая школа бизнеса Turība,

  • Балтийская международная академия,

  • Рижская Юридическая высшая школа,

  • заведение «Академия Лютера»,

  • Европейская Христианская академия,

  • Рижский аэронавигационный институт,

  • Высшая школа экономики и культуры,

  • Рижская школа экономики — Stockholm School of Ecoomics i Riga.

В системе высшего образования функционируют 14 государственных колледжей:

  • Малнавский колледж при Латвийском университете бионаук и технологий;

  • Колледж Красного Креста при Университете Страдиня;

  • Медицинский колледж при Университете Страдиня;

  • Рижский медицинский колледж при Латвийском Университете;

  • Рижский 1-й Медицинский колледж при ЛУ;

  • Даугавпилсский медицинский колледж при ДУ;

  • Лиепайский мореходный колледж при РТУ;

  • Олайнский технологический колледж при РТУ;

  • Колледж пожарно-спасательной службы и гражданской обороны;

  • Колледж Государственной полиции;

  • Колледж Государственной погранохраны; Рижский строительный колледж;

  • Рижский технический колледж;

  • Государственное агентство социальной интеграции.

Частными лицами в стране учреждены 7 колледжей:

  • Алберта;

  • Юридический;

  • Бухгалтерско-финансовый;

  • Управления бизнесом;

  • Рижский колледж менеджмента;

  • Морской колледж ovikotas;

  • Колледж гостиничного бизнеса HOTEL SCHOOL.

Кроме того, в Латвии дозволена деятельность филиалов двух иностранных вузов, обоих относящихся к карликовому Государству Ватикан. Рижский высший институт религиозных наук и Рижский институт теологии работают как филиалы Папского Латеранского университета (основан в 1773 году).

Консолидация на марше

Можно заметить, что в списке более не значится Латвийская спортивно-педагогическая академия (ЛСПА) — она прошла «консолидацию» с Университетом Страдиня. Соответственно, будущие тренеры станут учиться вместе с врачами. При этом, как указал канцлер Университета Страдиня Томс Бауманис, здание бывшего Института физкультуры амортизировано на 60%, ему необходимы вложения в 34 миллиона евро.

Спортивная педагогика характеризуется, увы, низкими критериями отбора — как по требованиям к экзаменационным оценкам, так и к плате за обучение. При этом около 50% студентов — отсеивается. На заседании Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре, господин Бауманис назвал в числе проблем ЛСПА очевидное «низкое международное влияние в науке» и, внезапно, «влияние геополитических рисков на исследования и обучение».

Что же сделал Университет Страдиня, присоединив вуз, из коего вышло немало прославленных чемпионов? Создали лабораторию изучения спортивного питания. А по деньгам — выделили 373 436 евро. То есть, чуть более 1% от необходимого объема...

Что еще раз указывает, что механическое слияние разных учебных заведений, к тому же находящихся на противоположных концах столицы (Университет — Ильгюциемс, Академия — Югла) — не обеспечивается реальными средствами.

По-прежнему не достигли уровня 2008 года

Да и вообще, вышеприведенный богатый ассортимент академических заведений как-то нивелируется тем, что в 2026 году бюджет высшего образования ЛР составит лишь 182,6 млн евро. А в далеком 2008 году в госбюджете Латвии на высшее образование предусматривалось финансирование более 235 миллионов евро!

Даже если учесть еще прогнозируемые дополнительно 10 млн евро, то в высшем образовании уровень, имевшийся 18 лет тому назад, по-прежнему не достигнут.

Для сравнения — в Литве в этом году финансирование высшего образования — 635,2 млн евро. То есть, в 3,47 раза больше, чем в нашей стране. При этом, Вильнюс обеспечил резкий скачок ассигнований на вузы именно в последние 3 года. Если с 2023 по 2026 гг. в Латвии увеличение финансирования высшего образования прошло на уровне 27%, то в Литве — на 171%!

При этом текущий год можно считать еще вполне благополучным для нашего высшего образования — ибо на студенческую скамью садится молодежь 2007-2008 гг. рождения, когда за каждый год в Латвии появилось на свет около 25 000 человек. А что же будет с многогранной системой вузов и колледжей спустя полтора десятилетия? Ведь в 2023-2024 гг. число родившихся колебалось около 14 000...

Знаковым показателем является количество студентов — при максимуме в 2005 году в 131 000, ныне оно не достигает и 80 000. При этом, численность получающих диплом за средства госбюджета в последние два десятилетия практически не меняется — составляя порядка 30 000. А это значит, что, в соответствии со снижением общего числа студентов, доля бюджетников — значительно выросла. К этому следует добавить постоянно растущее количество иностранных учащихся — уже около 10 000.

Рейтинги не блещут

Самые высокие показатели во всемирном рейтинге университетов 2026 года, занимает прославленный Тартуский университет (работает с 1632 года) — но и тот лишь, по разным критериям, смог подняться в топе на 301 по 350 место. Древний Вильнюсский университет (с 1579 года) разместился в диапазоне с 801 по 1000 место. Ну а два наших крупнейших вуза — ЛУ и РТУ, могут похвастаться лишь 1001-1200 местами.

Все это сказывается и на инновационном вкладе государства: среди 27 государств ЕС, в прошлом году, Эстония под номер 11 превосходила средний уровень. Ее индекс инноваций был выше, чем у таких стран «Старой Европы», как Италия и Испания. Литва с позицией под номером 18 превосходила Чехию, Польшу, Грецию. Ну а Латвии удалось опередить только Болгарию и Румынию, и прийти 3-й с конца!

Доктор философии Андрис Тейкманис, председатель Совета по высшему образованию, резюмировал: «Государства не становятся богаче, когда они могут позволить себе финансировать высшее образование. Они становятся богаче, когда его финансируют». Увы, Латвия, на властном уровне, по-прежнему не осознает, что и в сфере просвещения тоже царит рынок — а думает, что булки растут на деревьях...

ДОКТОРСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

В Эстонии за 7 лет выпустили 1662 доктора наук; в Литве — 2519, в Латвии — 1018.

#образование #Латвия #студенты #финансирование #высшее образование
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(9)
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    20-го февраля

    Латвийское образование--потеря времени.

    0
    0
  • SP
    Sergeis Pob
    19-го февраля

    Где,оберега?

    0
    1
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    19-го февраля

    Учиться это такая глупость, кому это надо. Для того, чтобы зарабатывать, учиться не обязательно. Вон блогеры имеют больше, чем тот, кто учился всякой фигне. Или певцы.

    *подслушано у школоты :(

    8
    11
  • YY
    Yu Yu
    Фдуч Фдучев
    19-го февраля

    А кто будет сопротивляться Восстанию Машин? ))блогеры? )))

    9
    4
  • YY
    Yu Yu
    Фдуч Фдучев
    19-го февраля

    Блогерство- временный заработок, который сейчас полноценно зависит от ИИ алгоритмов, и пристрастия публики, в океане блогеров, являющихся той же публике, как грибы в теплую погоду..и ввиду человеческой психологии- они со временем, попросту надоедают..как одни и те же цветы в вазе..сегодня тебя посмотрел миллион, а завтра всего лишь "тыща"..как говорится, умей и брущатку класть, и как бариста кофе разливать, коль нет образования ))

    16
    1
  • YY
    Yu Yu
    19-го февраля

    как автору, стоявшему на баррикадах, не знать то , как Шариковы Душили душили...?Начали с основы..Тот же автора Русский отец, Вещал Знания в Ледниковом периоде, искусственно созданном Шариковыми..Но как ни странно ни воля тех, кто там работал в холода не пала, ни воля самих учащихся..Время было схоже на какие то Ломоносовские времена.. Сюр средневековый..Как и в легендарном произведении Швондеры и Шариковы сделали свое дело..Преображенские были Исключения..доживющие, и нужные под потребности... . Сделали дело, повыгоняли "русские академические составы" после нулевых- вот Вам и 1000 место..так и во всем, научно-техническом и наукоемком..

    24
    2
  • E
    Enigma
    19-го февраля

    Виенотибе, захватившей власть в 2011м, образованный народ не нужен- им сложнее управлять. Поэтому в стране такой регресс в образовании ( и не только в нём).

    46
    1
  • YY
    Yu Yu
    Enigma
    19-го февраля

    Виенотиба, не Виенотиба..Кто не придет, тот обязательно оботрет, а затем истрёт свои , реформами, подошвы..

    17
    1
  • П
    Процион
    19-го февраля

    Ни один латвийский вуз не вошёл в тысячу лучших вузов мира. (Список прибл. из 2000 вузов).

    57
    2
Читать все комментарии

