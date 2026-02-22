«В общем дворе есть место, отведенное для общей парковки машин всех жильцов. Но недавно сосед огородил одно место: вбил четыре колышка с цепочками и поставил табличку с номером своей машины. Во время снегопадов убирал снег, вываливая его на общую парковку. Если кто-то ставит машину на «его» место, он устраивает скандал, угрожая вызвать эвакуатор.
Понятно, что придомовая территория – общая собственность, и никто не вправе закреплять за собой ее часть без общего решения. Но как юридически грамотно прекратить это безобразие, не очень понятно.
-
Какой закон (законы) нарушает сосед такими своими действиями?
-
Какое наказание за это предусматривается (если предусматривается)?
-
Куда обращаться, чтобы это своеволие прекратилось?»
Денис Горба, юрист Латвийского комитета по правам человека:
Ситуация, когда сосед вбивает колышки и «бронирует» место в общем дворе, — это классическое правонарушение, которое в латвийском праве квалифицируется как patvaļa (самоуправство).
Незаконные действия
-
Согласно статье 1068 Гражданского закона (Civillikums), распоряжаться объектом совместной собственности (в данном случае двором) можно только с согласия всех совладельцев. Никто не имеет права единолично огораживать часть общей земли для личного пользования.
-
Согласно Закону о квартирной собственности (Dzīvokļa īpašuma likums), решение о порядке пользования общей территорией (в том числе о закреплении парковочных мест) принимается только сообществом квартирных собственников. Для этого нужно большинство голосов (50% + 1 голос). Без такого решения двор является общей зоной, где действует принцип «кто первый приехал, тот и занял место».
-
Нормативные акты Рижского самоуправления. Установка столбиков, цепей и табличек считается незаконным строительством или самовольным благоустройством территории, если это не согласовано в Строительном управлении (Būvvalde) и не утверждено владельцами земли.
-
Правила дорожного движения. Самовольная установка информационных табличек с номерами машин не имеет юридической силы и является нарушением правил организации дорожного движения.
-
Снег, который сосед вываливает на общую парковку — нарушение правил содержания территории.
Предусмотренные наказания:
-
Административный штраф за незаконное размещение конструкций и знаков; наказание налагает полиция самоуправления.
-
Принудительный демонтаж: владельца обяжут убрать колышки и цепи за свой счет. В случае его отказа это сделает служба самоуправления, а соседу будет выставлен счет и применены штрафные санкции за каждый день неисполнения решения.
-
Угроза вызвать эвакуатор. Это пустая угроза. Эвакуатор может вызвать либо полиция (при нарушении ПДД), либо официальный владелец/управляющий территории на основании определенных правил. Поскольку сосед не является единоличным владельцем двора, никакой легальный эвакуатор по его звонку машину не заберет.
Рекомендации
-
Вызвать полицию самоуправления или зафиксировать нарушение через приложение RPP. Полицейские составят протокол о самовольной установке конструкций. Это, возможно, подействует на соседа отрезвляюще и станет доказательством того, что его «место» — фикция.
-
Написать управляющему домом заявление с требованием освободить территорию общего пользования от незаконных объектов (колышков и цепей). Обеспечение порядка в общей собственности находится в компетенции управляющего — соответственно, он обязан навести порядок во дворе.
-
Если колышки стоят долго, можно подать жалобу Обращение в Департамент городского развития на незаконное строительство/благоустройство.
Однако первое, с чего я бы посоветовал начать - общее собрание собственников, на котором можно принять решение о запрете устанавливать во дворе любые персональные ограждения. Протокол такого собрания станет обязательным для всех жильцов.
Важный момент: не следует пытаться демонтировать колышки соседа самостоятельно. Действуйте через полицию и другие официальные службы.
