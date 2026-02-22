«В общем дворе есть место, отведенное для общей парковки машин всех жильцов. Но недавно сосед огородил одно место: вбил четыре колышка с цепочками и поставил табличку с номером своей машины. Во время снегопадов убирал снег, вываливая его на общую парковку. Если кто-то ставит машину на «его» место, он устраивает скандал, угрожая вызвать эвакуатор.

Понятно, что придомовая территория – общая собственность, и никто не вправе закреплять за собой ее часть без общего решения. Но как юридически грамотно прекратить это безобразие, не очень понятно.

Какой закон (законы) нарушает сосед такими своими действиями? Какое наказание за это предусматривается (если предусматривается)? Куда обращаться, чтобы это своеволие прекратилось?»

Денис Горба, юрист Латвийского комитета по правам человека:

Ситуация, когда сосед вбивает колышки и «бронирует» место в общем дворе, — это классическое правонарушение, которое в латвийском праве квалифицируется как patvaļa (самоуправство).

Незаконные действия

Согласно статье 1068 Гражданского закона (Civillikums), распоряжаться объектом совместной собственности (в данном случае двором) можно только с согласия всех совладельцев. Никто не имеет права единолично огораживать часть общей земли для личного пользования. Согласно Закону о квартирной собственности (Dzīvokļa īpašuma likums), решение о порядке пользования общей территорией (в том числе о закреплении парковочных мест) принимается только сообществом квартирных собственников. Для этого нужно большинство голосов (50% + 1 голос). Без такого решения двор является общей зоной, где действует принцип «кто первый приехал, тот и занял место». Нормативные акты Рижского самоуправления. Установка столбиков, цепей и табличек считается незаконным строительством или самовольным благоустройством территории, если это не согласовано в Строительном управлении (Būvvalde) и не утверждено владельцами земли. Правила дорожного движения. Самовольная установка информационных табличек с номерами машин не имеет юридической силы и является нарушением правил организации дорожного движения. Снег, который сосед вываливает на общую парковку — нарушение правил содержания территории.

Предусмотренные наказания:

Административный штраф за незаконное размещение конструкций и знаков; наказание налагает полиция самоуправления.

Принудительный демонтаж: владельца обяжут убрать колышки и цепи за свой счет. В случае его отказа это сделает служба самоуправления, а соседу будет выставлен счет и применены штрафные санкции за каждый день неисполнения решения.

Угроза вызвать эвакуатор. Это пустая угроза. Эвакуатор может вызвать либо полиция (при нарушении ПДД), либо официальный владелец/управляющий территории на основании определенных правил. Поскольку сосед не является единоличным владельцем двора, никакой легальный эвакуатор по его звонку машину не заберет.

Рекомендации

Вызвать полицию самоуправления или зафиксировать нарушение через приложение RPP. Полицейские составят протокол о самовольной установке конструкций. Это, возможно, подействует на соседа отрезвляюще и станет доказательством того, что его «место» — фикция. Написать управляющему домом заявление с требованием освободить территорию общего пользования от незаконных объектов (колышков и цепей). Обеспечение порядка в общей собственности находится в компетенции управляющего — соответственно, он обязан навести порядок во дворе. Если колышки стоят долго, можно подать жалобу Обращение в Департамент городского развития на незаконное строительство/благоустройство.

Однако первое, с чего я бы посоветовал начать - общее собрание собственников, на котором можно принять решение о запрете устанавливать во дворе любые персональные ограждения. Протокол такого собрания станет обязательным для всех жильцов.

Важный момент: не следует пытаться демонтировать колышки соседа самостоятельно. Действуйте через полицию и другие официальные службы.