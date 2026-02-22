«Мне позвонил мошенник — сказал, что звонит из Агентства социального страхования (VSAA), потребовал назвать свое имя и персональный код. Я назвала, но потом сообразила, что если человек мне позвонил из государственного учреждения, он ведь сам должен был знать мое имя и прочие данные! Я сразу же бросила трубку.

К счастью, никакой информации, связанной со счетами в банке, я ему не сообщила. Но беспокоит вот что: не может ли то, что я называла свое имя, фамилию и персональный код, быть теперь использовано в мошеннических целях (например, для того, чтобы оформить на мое имя кредит)? Читательница bb.lv»

Комментарий Госполиции:

– Единственное, каким образом мошенники могут воспользоваться (и, скорее всего, попытаются воспользоваться) такой информацией — это зафиксировать ее, связав конкретный номер телефона с персональными данными конкретного человека.

Понятно, что когда человеку звонят по телефону и называют его данные, это вызывает доверие, и может создать впечатление, что с ним связались действительно из банка, государственного учреждения и т.д. Что, в свою очередь, может облегчить мошеннику задачу при следующем звонке убедить человека выдать свои банковские реквизиты или передать наличные.

Поэтому человеку, случайно выдавшему свои персональные данные мошенникам, впредь следует просто быть осторожнее, и главное — ни в коем случае не разглашать другую конфиденциальную информацию – банковские реквизиты, коды Smart-ID, PIN-коды и т. д. А также не передавать наличные неизвестным лицам, даже если звонящий представляется сотрудником полиции, банка, службы государственной безопасности, больницы и т. д. Если есть подозрение, что утечка банковских данных все-таки произошла, нужно немедленно связаться со своим банком для блокировки счета.

В последнее время мошенники часто выдают себя за сотрудников компаний «Sadales tīkls» и «Latvenergo», приходят в дома жителей и требуют наличные. Получили распространение телефонные мошенничества и от имени VSAA.

Важный момент: мошенники могут имитировать телефонные номера так, что номер, откуда поступил звонок, может даже совпадать с номером государственного учреждения, откуда они якобы звонят.

Что касается возможности оформить кредит на человека, зная только его имя, фамилию и персональный код — она минимальна: для получения кредита только этой информации недостаточно.