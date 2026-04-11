В Тукумском крае у 31 родителя отняты права опеки 0 300

Наша Латвия
Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Тукумском крае у 31 родителя отняты права опеки
ФОТО: LETA

В 2025 году в Тукумском крае права опеки были отняты у 31 родителя, свидетельствует отчет краевого сиротского суда, пишет ЛЕТА.

В прошлом году права опеки в крае были прекращены у 59 родителей, в том числе у 25 матерей и 34 отцов. Эти решения затронули 71 ребенка. Данные сиротского суда показывают, что у десяти матерей и восьми отцов права опеки прекращались повторно.

Одновременно 11 родителям — восьми матерям и трем отцам — прекращенные права опеки были восстановлены. Права опеки восстановлены в отношении 15 детей.

Также в прошлом году сиротский суд решил подать иск в суд о лишении прав опеки в отношении 22 родителей — 17 матерей и пяти отцов. По решению суда права опеки над 45 детьми были отняты у 31 родителя — 13 матерей и 18 отцов.

При этом одной матери были восстановлены ранее отнятые права опеки над одним ребенком.

В 2025 году сиротский суд обязал 40 родителей в установленный срок в сотрудничестве с социальной службой устранить неблагоприятные для развития ребенка условия.

Сиротский суд принимает решение о прекращении прав опеки родителя, если существуют фактические препятствия, не позволяющие родителю заботиться о ребенке, либо если ребенок находится в опасных для здоровья или жизни условиях по вине родителя. Такое решение также принимается, если родитель злоупотребляет своими правами или не обеспечивает уход и надзор за ребенком, дал согласие на усыновление ребенка, либо установлено насилие со стороны родителя в отношении ребенка или имеются обоснованные подозрения в таком насилии.

Прекращенные права опеки родителю восстанавливаются, если сиротский суд признает, что причины прекращения больше не существуют. Если в течение года с момента прекращения прав опеки их невозможно восстановить, сиротский суд принимает решение о подаче иска в суд о лишении прав опеки.

#родители #насилие в семье #семья #дети #сиротский суд
