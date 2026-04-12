В воскресенье местами в восточных районах Латвии ожидается небольшой дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем облачность будет переменной, сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +10…+14 градусов, однако в восточных районах и местами на побережье залива будет прохладнее - до +7…+9 градусов.

В Риге сквозь облака будет выглядывать солнце, день пройдет без осадков. Ветер прогнозируется слабый, а температура воздуха повысится до +11…+13 градусов.