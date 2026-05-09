В сельском доме писательницы Даце Рукшане-Щипчински в Цесисском крае медведь уничтожил один из ульев. Информацию об этом агентству LETA подтвердила сама писательница.

По ее словам, утром она не находилась в хозяйстве, однако известно, что один улей оказался полностью разгромлен. От него осталась лишь одна рамка с пчелами. Пока также неизвестно, выжила ли пчелиная матка.

Рукшане-Щипчинска рассказала, что медведей в окрестностях замечали и раньше. В прошлом году охотничьи камеры примерно в полукилометре от дома зафиксировали сразу четырех бурых медведей в одном месте. Еще одного зверя видели в другой части района.

По оценке местных жителей, поблизости могут обитать как минимум пять медведей.

Дом писательницы расположен в довольно уединенном месте — примерно в 30 километрах от Цесиса и в десяти километрах от ближайшего шоссе. Такие территории все чаще становятся местами появления крупных диких животных.

Хотя ранее Рукшане-Щипчинска не чувствовала прямой угрозы, теперь ее отношение изменилось. Она призналась, что больше не будет спокойно гулять по лесу одна, поскольку маршруты прогулок могут пересекаться с местами, где обитают медведи.

Patiesībā ilgi nebija jāgaida, kad viens no pieciem apkārtnē mītošiem, atradīs mūsu pagalmu… pic.twitter.com/CGJETxnvY0 — Dace Ruksane (@Ruksane) May 9, 2026

Для жителей сельских районов это становится все более заметной реальностью: бурые медведи в Латвии встречаются чаще, чем еще несколько лет назад.

Важно знать: медведи обычно избегают людей, однако их привлекают источники пищи — в том числе пасеки, мусор и корм для животных. Именно ульи считаются одной из самых частых причин появления медведей рядом с хуторами.

По данным исследователей, популяция бурых медведей в Латвии продолжает расти. Сейчас в стране, предположительно, обитают около 150 особей.

Случаи появления медведей рядом с домами и хозяйствами в последние годы фиксируются все чаще, особенно в Видземе и приграничных лесных районах.