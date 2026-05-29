Для большинства школьников Латвии сегодня заканчивается учебный год 0 84

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Школьный класс.

Для большинства латвийских школьников в пятницу, 30 мая, завершается 2025/2026 учебный год. Последний учебный день сегодня у учащихся 1–8-х и 10–11-х классов, сообщает ЛЕТА.

В то же время для выпускных классов учебный год продолжится еще несколько недель. Девятиклассники завершат обучение 12 июня, а учащиеся 12-х классов — 19 июня, поскольку им предстоит сдача государственных экзаменов.

По данным Министерства образования и науки, в начале нынешнего учебного года занятия в латвийских школах начали 223 696 учеников 1–12-х классов.

Всего в стране в этом учебном году работали 553 общеобразовательных учебных заведения, включая 477 муниципальных и 76 частных школ.

Для многих школьников завершение учебного года означает начало трехмесячных летних каникул, которые продлятся до начала сентября.

#образование #Латвия #школьники #каникулы #министерство образования #лето
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
