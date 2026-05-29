По мере роста городов государственные трассы все чаще оказываются окружены жилыми кварталами, складами и торговыми центрами. Это меняет характер движения и ставит вопрос: кто должен развивать и содержать дороги, которые фактически уже стали городскими улицами?

Латвийские шоссе постепенно меняют свое назначение. То, что еще несколько десятилетий назад было скоростной дорогой между населенными пунктами, сегодня все чаще напоминает обычную городскую улицу с магазинами, жилыми домами, предприятиями и многочисленными съездами.

Особенно заметен этот процесс в окрестностях Риги.

В передаче «Zebra» (ТВ3) ведущий Паулс Тимротс вспомнил, что в середине 1990-х годов возле Марупе можно было свободно снимать кадры практически на пустой дороге. Сегодня на этом месте — плотный поток автомобилей, индустриальные парки и новые жилые кварталы.

По словам представителя «Латвийских государственных дорог» Анны Кононовой, такая трансформация происходит уже много лет и продолжается по мере расширения городов и поселков. Главный признак того, что шоссе начинает превращаться в улицу, — увеличение числа съездов, перекрестков и левых поворотов. Одновременно снижается средняя скорость движения и растет число потенциально опасных точек.

Проблема усугубляется тем, что новые торговые центры, склады и жилые комплексы часто стремятся получить прямой выезд на государственную трассу. Каждый такой съезд делает движение менее безопасным.

Яркий пример — Таллинское шоссе в районе Адажи. Когда-то это была главная магистраль на пути в Эстонию. Сегодня вдоль дороги расположены многочисленные предприятия, магазины и другие объекты. Для безопасности здесь уже пришлось строить пешеходные мосты и дополнительную инфраструктуру, однако новые подключения к трассе продолжают появляться.

Схожая ситуация сложилась и на начальном участке Лиепайского шоссе, где насчитывается более 30 различных съездов.

Специалисты считают, что вместо отдельных выездов для каждого объекта следует развивать параллельные дороги и более безопасные транспортные решения, позволяющие сохранить пропускную способность магистралей. По мнению дорожных экспертов, там, где шоссе фактически уже выполняют функции городской улицы, ответственность за них постепенно должна переходить к самоуправлениям.

Вместе с дорогой государство может передавать и финансирование на ее содержание. Тогда местные власти смогут самостоятельно решать, нужны ли дополнительные светофоры, велодорожки, пешеходные переходы или реконструкция покрытия.

Вопрос становится все более актуальным, поскольку развитие пригородов вокруг Риги продолжается, а бывшие загородные трассы постепенно превращаются в часть городской инфраструктуры.

От того, как государство и самоуправления распределят ответственность за такие дороги, будет зависеть не только качество их содержания, но и безопасность тысяч водителей и пешеходов.