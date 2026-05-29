Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шоссе возле Риги превращаются в городские улицы: кто должен платить за их содержание? 1 185

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дорога в Адажи

Дорога в Адажи.

ФОТО: Google Maps

По мере роста городов государственные трассы все чаще оказываются окружены жилыми кварталами, складами и торговыми центрами. Это меняет характер движения и ставит вопрос: кто должен развивать и содержать дороги, которые фактически уже стали городскими улицами?

Латвийские шоссе постепенно меняют свое назначение. То, что еще несколько десятилетий назад было скоростной дорогой между населенными пунктами, сегодня все чаще напоминает обычную городскую улицу с магазинами, жилыми домами, предприятиями и многочисленными съездами.

Особенно заметен этот процесс в окрестностях Риги.

В передаче «Zebra» (ТВ3) ведущий Паулс Тимротс вспомнил, что в середине 1990-х годов возле Марупе можно было свободно снимать кадры практически на пустой дороге. Сегодня на этом месте — плотный поток автомобилей, индустриальные парки и новые жилые кварталы.

По словам представителя «Латвийских государственных дорог» Анны Кононовой, такая трансформация происходит уже много лет и продолжается по мере расширения городов и поселков. Главный признак того, что шоссе начинает превращаться в улицу, — увеличение числа съездов, перекрестков и левых поворотов. Одновременно снижается средняя скорость движения и растет число потенциально опасных точек.

Проблема усугубляется тем, что новые торговые центры, склады и жилые комплексы часто стремятся получить прямой выезд на государственную трассу. Каждый такой съезд делает движение менее безопасным.

Яркий пример — Таллинское шоссе в районе Адажи. Когда-то это была главная магистраль на пути в Эстонию. Сегодня вдоль дороги расположены многочисленные предприятия, магазины и другие объекты. Для безопасности здесь уже пришлось строить пешеходные мосты и дополнительную инфраструктуру, однако новые подключения к трассе продолжают появляться.

Схожая ситуация сложилась и на начальном участке Лиепайского шоссе, где насчитывается более 30 различных съездов.

Специалисты считают, что вместо отдельных выездов для каждого объекта следует развивать параллельные дороги и более безопасные транспортные решения, позволяющие сохранить пропускную способность магистралей. По мнению дорожных экспертов, там, где шоссе фактически уже выполняют функции городской улицы, ответственность за них постепенно должна переходить к самоуправлениям.

Вместе с дорогой государство может передавать и финансирование на ее содержание. Тогда местные власти смогут самостоятельно решать, нужны ли дополнительные светофоры, велодорожки, пешеходные переходы или реконструкция покрытия.

Вопрос становится все более актуальным, поскольку развитие пригородов вокруг Риги продолжается, а бывшие загородные трассы постепенно превращаются в часть городской инфраструктуры.

От того, как государство и самоуправления распределят ответственность за такие дороги, будет зависеть не только качество их содержания, но и безопасность тысяч водителей и пешеходов.

×
Читайте нас также:
#инфраструктура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Люди наслаждаются теплой погодой в Вецриге.
Изображение к статье: Школьный класс.
Изображение к статье: Утка
Изображение к статье: Физорг Айга. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поезд Vivi Пчела
Наша Латвия
Изображение к статье: Женщины стесняются этих вещей — а мужчин они только сильнее притягивают
Люблю!
Изображение к статье: Чрезмерно увеличенные губы давно стали спорным бьюти-трендом.
Люблю!
Изображение к статье: Gaudeamus
Культура &
Изображение к статье: Выставка «Розовый сад 2026»
Культура &
Изображение к статье: Певица Атвара на Евровидении
Lifenews
Изображение к статье: Поезд Vivi Пчела
Наша Латвия
Изображение к статье: Женщины стесняются этих вещей — а мужчин они только сильнее притягивают
Люблю!
Изображение к статье: Чрезмерно увеличенные губы давно стали спорным бьюти-трендом.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео