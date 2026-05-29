Министерство экономики заявляет о заметном прогрессе в сфере доступного жилья, однако эксперты считают, что масштабы реализованных проектов слишком малы, чтобы существенно повлиять на ситуацию. Несмотря на десятки выполненных мероприятий, нехватка квартир в стране остаётся острой.

Министерство экономики подготовило отчет о результатах жилищной политики за последние два года. Согласно документу, из 32 запланированных мероприятий удалось выполнить 17, пишет Latvijas Avīze.

Среди достижений министерство называет начало строительства и реновации социального жилья. Ожидается, что к 2029 году муниципальный фонд социальных квартир увеличится как минимум на 1952 квартиры. Также в регионах уже утверждены проекты строительства 676 квартир с пониженной арендной платой, предназначенных для жителей, которым сложно найти доступное жильё на рыночных условиях.

Однако эксперты считают, что этих объемов недостаточно для решения накопившихся проблем.

Советник Латвийского союза самоуправлений по экономическим вопросам Айно Салминьш отмечает, что даже после реализации всех заявленных проектов дефицит жилья существенно не сократится. По его оценке, для реального улучшения ситуации в стране необходимо ежегодно строить около 10 000 новых арендных квартир с участием государства, самоуправлений и частного сектора.

В самом отчете признаётся, что доступность жилья за последние годы ухудшилась под влиянием сразу нескольких факторов. Среди них — рост стоимости жизни, повышение ставок EURIBOR, увеличившее платежи по ипотечным кредитам, а также значительное удорожание строительных работ.

Особое внимание привлекло упоминание о том, что была «укреплена деятельность Фонда доступности жилья и обеспечено дополнительное финансирование». Проблема заключается в том, что сам фонд фактически так и не был создан.

Идея его создания появилась ещё в 2022 году по рекомендации экспертов Организации экономического сотрудничества и развития. Предполагалось, что фонд поможет финансировать строительство жилья в тех самоуправлениях, которые не могут самостоятельно решить проблему нехватки квартир.

Первоначальный замысел предусматривал финансирование в размере 100 миллионов евро и строительство более 4000 арендных квартир к 2036 году.

Сегодня одна из главных проблем латвийского рынка жилья заключается не только в нехватке новых квартир, но и в ограниченных возможностях привлечения долгосрочного финансирования для строительства доступного жилья. По мнению Салминьша, именно Жилищный фонд мог бы стать инструментом для привлечения европейских средств и ускорения реализации новых проектов.

Он считает, что создание фонда затормозили разногласия между государственными структурами. По его словам, различные министерства фактически конкурировали за контроль над проектом, в результате чего инициатива так и не была реализована.

В итоге между официальными отчетами и реальной ситуацией на рынке жилья сохраняется заметный разрыв. Несмотря на отдельные проекты и начатые программы, проблема доступного жилья остаётся одной из наиболее острых как для регионов, так и для крупных городов Латвии.