70 000 за три дня в больнице - о пользе туристической страховки

В прошлом году жители Латвии совершили 2,3 миллиона поездок за границу, потратив 1 млрд евро, на 8,4% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Чем дальше пункт назначения, тем чаще покупается туристическая страховка, а реже всего страхуются поездки в соседние страны. Хотя самые серьезные травмы жители Латвии получают зимой, катаясь на лыжах или сноуборде, летом также стоит позаботиться о туристической страховке, рассказывает Латвийское радио.

Страхование поездок составляет лишь 5% от общего рынка страхования, но объемы этого сегмента растут на 7,8% в год и достигли 15-19 миллионов евро, отметил президент Ассоциации страховщиков Латвии Янис Абашин.

«В принципе, рынок имеет тенденцию к росту. Выплаты также растут каждый год, потому что люди, отправляясь заниматься спортом, покупают туристическую страховку. Но если люди путешествуют где-то здесь, в странах Балтии, Польше, Германии, то, я думаю, есть такие, которые все же предпочитают не покупать полис. Тенденция, которую мы чувствуем в последние пару лет, заключается в том, что люди предпочитают не приобретать туристическую страховку отдельно, потому что она уже включена в их банковские карты как дополнительная услуга», — рассказал он.

70 000 евро за три дня в больнице

Руководитель по туристическому страхованию страховой компании Майя Рабинович отметила, что страховка, включенная в банковские карты, все же не покрывает всех расходов, особенно если за границей планируется заниматься рафтингом, дайвингом или каким-либо другим видом спорта.

«Я рада, что клиенты начинают уделять этому больше внимания и понимать, почему на самом деле что-то дороже или дешевле, и что включено в полис. В последние годы одна из таких крупных выплат была, когда человек поскользнулся во время пляжного отдыха и травмировал голову. Лечение обошлось примерно в 40 000 евро. Конечно, в США даже куда более мелкие проблемы со здоровьем могут привести к очень высоким расходам.

Три дня, проведенных в больнице обошлись в общей сложности в 70 000 евро», — поделилась она.

Президент Ассоциации страховщиков напомнил, что полис туристического страхования также включает гражданскую ответственность, потерю багажа, задержку самолета или компенсацию в связи с проблемами со здоровьем в условиях экстремальной жары, которая царит этим летом на юге Европы: «Если человек обращается к врачу и ему нужна медицинская помощь, страховка эту помощь также покроет. Это такая тенденция последних лет: становится все жарче, и медицинская помощь нужна из-за экстремальной жары».

Полисы стали дороже

Рабинович отметила, что полисы туристического страхования подорожали примерно на треть, потому что цены на медицинские услуги растут по всему миру. Еще одна тенденция: в последние годы увеличивается количество проблем со здоровьем, вызванных качеством воды и еды у отдыхающих в Турции и Египте. Она также сообщила о мошеннической практике, когда заболевших «везут не в хорошие больницы, а в те, где требуют за лечение в два раза большую сумму, чем это необходимо».

«В этом случае самым надежным всегда является связаться со службой помощи, указанной в полисе», — сказала она.

Рабинович также отметила, что популярная бесплатная Европейская карта страхования здоровья (EVAK), которая обеспечивает доступ к услугам здравоохранения в конкретной стране, не покрывает все риски: «EVAK дает возможность получить медицинские услуги в европейской стране за те же деньги, сколько это стоило бы и гражданам этой страны.

Но это не означает, что это будет бесплатно. Поэтому это хорошее дополнение, но оно никогда не сможет заменить туристическую страховку».

В свою очередь, представители Центра защиты прав потребителей призывают всех ознакомиться с условиями договора страхования, обратить внимание на исключения и оценить, какие риски покрываются, особенно если планируются занятия спортом.