Скорость вращения Земли, а вместе с ней и продолжительность суток меняются постоянно. Однако этим летом произошло нечто необычное: в отдельные дни сутки длились меньше привычных 24 часов.

Чтобы астрономическое время совпадало с временем атомных часов, международные службы хронометрии добавляют ко дню дополнительную секунду. Но если Земля продолжит ускоряться, возможно, впервые в истории эту секунду придется не прибавить, а вычесть. Что стоит за ускорением планеты — за ответом на этот вопрос Латвийское телевидение обратилось к ученым, пишет LSM+.

Предполагается, что одни сутки составляют ровно 24 часа — или 86 400 секунд. За это время Земля совершает один полный оборот вокруг своей оси. Для расчетов используется наблюдение за конкретной звездой.

«Это единое международное координированное время. Раньше оно измерялось по Гринвичу, а сейчас — по положению звезды. То есть, когда в определенном месте на Земле видна определенная звезда. Предполагается, что такие сутки должны длиться ровно 86 400 секунд», — объясняет астроном Виталий Кузьмов.

С помощью атомных часов ученые могут фиксировать скорость вращения Земли с точностью до миллисекунд. Каждый раз продолжительность суток немного отличается. Так, 10 июля Земля совершила оборот на 1,36 миллисекунды быстрее обычного, а 22 июля — на 1,34 миллисекунды.

«Это немного тревожит исследователей. В последние 50 лет наблюдалось замедление вращения Земли — соответственно, удлинение суток. Почему это важно? С 1972 года мы добавляем дополнительную секунду в наши компьютерные системы. А теперь встает вопрос — что делать, если придется, наоборот, вычесть секунду? Готовы ли наши системы к этому?», — говорит научный ассистент геологического отделения Латвийского университета, геофизик Матис Брантс.

Изменения на уровне миллисекунд почти не ощутимы в повседневной жизни. Однако в долгосрочной перспективе они могут создать проблемы в системах, где важна максимальная точность — таких как глобальная навигация или банковские технологии, где даже миллисекунда может сыграть решающую роль.

Причин, по которым Земля вращается быстрее или медленнее, несколько. Существенное влияние оказывает Луна.

«Когда Луна ближе к нам, вращение Земли немного ускоряется. Когда удаляется — замедляется. Но в целом Луна постепенно отдаляется от Земли, и в итоге продолжительность суток увеличивается», — поясняет Кузьмов.

Луна влияет на приливы и отливы, притягивая и отталкивая воду в океанах и морях.

«Можно провести аналогию: представьте машину с прицепом, в котором наполовину наполненный контейнер с водой. Во время езды движение становится прерывистым — вода в прицепе постоянно перемещается. Примерно так, пусть и очень условно, происходит и во взаимодействии Земли и Луны», — продолжает он.

Тем не менее, наибольшее влияние оказывают процессы внутри самой Земли. Распределение массы внутри планеты меняется, и вместе с ним — скорость вращения. Земное ядро жидкое, оно вращается с собственной скоростью, и изменения в его движении отражаются на всей планете.

На скорость вращения влияет и изменение климата. Из-за потепления тают ледники в Арктике и Антарктике, и скопившаяся в них вода поступает в океаны.

«Когда вода из ледников попадает в океаны, она распределяется по всей водной массе Земли. Масса, которая находилась ближе к оси вращения планеты, перемещается ближе к экватору. Это замедляет вращение и удлиняет сутки», — подчеркивает астроном.

Ученые признают: предсказать, как будет меняться скорость вращения Земли в будущем, крайне сложно. Возможно, она вновь замедлится, и дни станут едва заметно длиннее, чем раньше.